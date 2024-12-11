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又是大陸玩具 蘿蔔刀後改流行空氣針？衛福部示警2點「看不到的危險」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
近期中國大陸流行的針頭玩具，疑似在台灣也買得到。圖／取自吳欣岱臉書粉專
近期中國大陸流行的針頭玩具，疑似在台灣也買得到。圖／取自吳欣岱臉書粉專

具危險性的「蘿蔔刀」先前在學童間流行，近期又有一款空氣針玩具從中國大陸開始流行，在台灣的網路賣場疑似也找得到，衛福部次長林靜儀表示，針頭針筒玩具，不可能申請為醫療器材進口，比較需要注意的是，玩具的染劑有無重金屬、塑膠塑化劑是否超標等，有導致孩童性早熟、內分泌系統干擾及癌症風險，也會影響孩童發育及智力發展。  

台灣基進黨秘書長、醫師吳欣岱昨在臉書發文示警，「又有潛在危險的中國玩具在市面上流竄了」，點名近期一款名為「痘痘雞捏捏樂」的玩具，內附的針頭，認為如果真的被小朋友拿到，傷到自己可能造成感染、發炎，一旦照著那些中國開箱影片模仿打入人體，輕則蜂窩性組織炎，如果打進血管內甚至會有空氣栓塞、致死風險。  

吳欣岱指出，除了提醒親朋好友，不要給小朋友看這種奇怪的中國開箱影片之外，如果在夜市、網路看到販售的，也要多雞婆一下檢舉，讓有關單位下架。  

林靜儀在社群媒體「Threads」表示，這類中國針頭針筒玩具，不可能申請為醫療器材進口，所以不是由醫療器材管理法管理，衛福部食藥署副署長王德原補充，醫療用的針頭才屬於衛福部管轄的醫材，且要取得許可證才能使用，針對玩具品項，則為經濟部標準檢驗局管轄。

林靜儀表示，「打空氣進血管致栓塞」的疑慮，應該還好，小孩血管很難找，連專業人員要找都不容易了，頂多戳傷，「重點是那個玩具的染劑有沒有重金屬，那個塑膠有沒有塑化劑超標」。  

林靜儀直言，塑化劑是經皮吸收，即使「玩完吃飯前洗手」，在玩的過程就已經接觸吸收了，塑化劑會影響兒童發育，也會導致青春期性早熟發育、內分泌系統干擾，以及癌症風險；重金屬則會影響孩童發育及智力發展，提醒家長，標檢審查核准的玩具比較有保障，真的不要給孩子來路不明的玩具。

由 @isabellathatgirll 發佈
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吳欣岱 塑化劑 林靜儀 蘿蔔刀 衛福部

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