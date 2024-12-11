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台中國家歌劇院與文化局共推「藝術進校」 活化校園教育

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國家歌劇院這學期的「藝術進校」計畫，首次與台中市文化局合作。圖／台中國家歌劇院提供
台中國家歌劇院這學期的「藝術進校」計畫，首次與台中市文化局合作。圖／台中國家歌劇院提供

台中國家歌劇院2020年啟動「藝術進校」計畫，這學期首次與台中市文化局合作，今天師生歡聚歌劇院，展現課程成果，並透過即時連線，展示彰化精誠高中上課實況。

歌劇院與國內表演藝術團隊合作，帶領學生認識多元的表演藝術形式，5年來足跡遍及台中、彰化、南投、苗栗、雲林等中部縣市國高中校園、逾50班，吸引逾1300名師生參與。

這學期「藝術進校」邀台中傑出演藝團隊純白舍Dance Lab加入陣容，以「身體視界」為主題，引導台中秋穗實驗教育機構、大明高中美工科及台中家商幼保科等三校型態迥異的學生，以表演者、攝影師及導演三種角色參與創作。

另外，這學期也邀一公聲藝術及劉東昱、林育德、丁啟祐三人團隊分別以「聲音科技」及「即時編碼演算音樂」主題，到台中西苑高中與文華高中、彰化縣彰化女中與精誠高中、南投縣中興高中以及苗栗高商，帶領從未接觸過聲響藝術的學生們在學科課堂外，發揮創意與想像，呈現聲音結合科技的跨界風貌，受到學生們的喜愛。

歌劇院藝術總監邱瑗說，藝術進校計畫每次開課都吸引各級學校積極爭取，可惜名額有限，常讓許多學校向隅。有了台中市政府與企業界鼎力支持，期盼合眾人之力，一起在校園散播藝術種子，成為年輕人未來在各領域發展的創意養分。

「身體視界」純白舍 Dance Lab帶領台中大明高中美工科學生現場演出。圖／台中國家歌劇院提供
「身體視界」純白舍 Dance Lab帶領台中大明高中美工科學生現場演出。圖／台中國家歌劇院提供
台中家商、文華高中、大明高中參與「藝術進校」課程學生今歡聚歌劇院，分享課程中印象深刻的時光。圖／台中國家歌劇院提供
台中家商、文華高中、大明高中參與「藝術進校」課程學生今歡聚歌劇院，分享課程中印象深刻的時光。圖／台中國家歌劇院提供
「聲音科技工作坊」一公聲藝術帶領台中文華高中舞蹈班學生在台中國家歌劇院演出。圖／台中國家歌劇院提供
「聲音科技工作坊」一公聲藝術帶領台中文華高中舞蹈班學生在台中國家歌劇院演出。圖／台中國家歌劇院提供
「即時編碼演算音樂」藝術家劉東昱，在台中國家歌劇院連線彰化精誠高中學生，示範即時編碼。圖／台中國家歌劇院提供
「即時編碼演算音樂」藝術家劉東昱，在台中國家歌劇院連線彰化精誠高中學生，示範即時編碼。圖／台中國家歌劇院提供

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