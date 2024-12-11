中油七接環評過關 環委建議大林蒲空污抵減

環境部今天審查中油洲際液化天然氣接收站（七接）環評案。環委確認施工與高雄大林蒲遷村的期程，並建議應針對大林蒲村進行空污抵減，強化建築物耐受17級強陣風等，本案補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第25次會議，審查「洲際液化天然氣接收站環境影響說明書」。由於本案備受外界關注，也由環境部長彭啓明坐鎮主席台，進行審查。

開發單位台灣中油股份有限公司表示，本計畫開發基地位於高雄市小港區，開發內容包含外廓防波堤及碼頭（防波堤總長約6793公尺及2席液化天然氣卸收碼頭）、接收站儲槽及站區設施（設置6座液化天然氣儲槽及相關附屬設施，用地約37.4公頃）及廠外輸氣管線（總路徑長約7公里）等工程。

台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長、同時也是大林蒲在地居民洪秀菊情緒激動，大喊「沒有遷村、就沒有七接」，更指去年1月開環評會議之前，村民在中油舉辦的說明會就公開反對，批評這就是「漠視民意」。

監督施政聯盟執行長許心欣補充，去年初七接環評前公開說明會時，大林蒲居民就要求先遷村再談七接開發；2016年時任行政院長林全甚至因空污到當地鞠躬道歉，現在大林蒲遷村尚未定案，污染仍在大林蒲當地、甚至加重，完全違背林全改善當地空污的承諾。

中油表示，整體工程（包含設計階段、工程發包、施作及試俥等）總工期約109個月；考量大林蒲遷村計畫時程不確定性，優先施作短期及中期供氣目標管線，長期供氣目標期程持續與地方溝通，並視大林蒲遷村計畫推動狀況滾動檢討。

環委指出，極端氣候影響，不久前高雄小港已出現17級強陣風，目前建物是否能耐得住，若有問題可能會有天然氣逸散，變成複合性災害，要有具體量化分析。

彭啓明對此補充，颱風可能造成的風暴潮較報告中評估的強度還高，開發單位應在細部設計時再進一步強化。

環委最後建議開發單位應直接在大林蒲地區進行空污抵減，如現在大林電廠的公務車全數改為電動車。開發單位承諾辦理，並同時包含液化天然氣（LNG）船所進出、設備可能造成的排放也會納入抵換。本案建議補充修正後通過。

環委進一步說明，大林蒲空污是歷史問題，空污總量應尋求另外的解決方式；已經針對本案空污增量提出最佳的方案，初估開發單位在地抵換的效果，會比製造的排放還多。

本案於今年9月20日在環境部進行專案小組初審，初審1次通過，今天在環評大會過關。