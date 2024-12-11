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大陸針筒玩具疑竄台！吳欣岱憂打入人體恐致死 衛福部也出聲

中央社／ 台北11日電
繼蘿蔔刀等危險物品竄台引發關注，另1款大陸針頭針筒玩具疑似也入侵台灣。圖／取自微博
繼蘿蔔刀等危險物品竄台引發關注，另1款大陸針頭針筒玩具疑似也入侵台灣。圖／取自微博

繼中國蘿蔔刀等危險物品竄台引發關注，另1款中國針頭針筒玩具疑似也入侵台灣，衛福部次長林靜儀今天提醒，來路不明玩具當心重金屬、塑化劑等危機，恐影響發育、性早熟。

台灣基進黨秘書長、醫師吳欣岱昨天在臉書（Facebook）示警，又有潛在危險的中國玩具，在市面上流竄，這次是叫做「痘痘雞捏捏樂」的玩具。裡面附有針頭，認為如果被小朋友拿到，傷到自己可能造成感染、發炎，如果不慎打入人體，輕則蜂窩性組織炎，如果打進血管內甚至會有空氣栓塞、致死風險。

她提醒，不要給小朋友看這種奇怪的中國玩具開箱影片，甚至有在夜市、網路看到販售的，也要多雞婆一下檢舉，讓有關單位下架這樣的危險玩具。

衛生福利部次長林靜儀今天也透過社群平台Threads呼籲家長，不要給孩子玩來路不明的玩具。她指出，有看到一些人擔心「打空氣進血管致栓塞」，她是覺得還好，小孩血管很難找，連專業人員要找都不容易了，頂多戳傷，「重點是：那個玩具的染劑有沒有重金屬，那個塑膠有沒有塑化劑超標。」

林靜儀強調，塑化劑是經皮吸收，即使「玩完吃飯前洗手」，在玩的過程就已經接觸吸收了，塑化劑會影響兒童發育，也會導致青春期性早熟發育、內分泌系統干擾，以及癌症風險。重金屬也會影響孩童發育及智力發展。

林靜儀表示，中國針頭針筒玩具不可能申請為醫療器材進口，所以不是由食藥署的醫材法管理。衛福部食品藥物管理署副署長王德原補充，上述「玩具」非醫療用途產品，屬經濟部標準檢驗局管轄，至於醫療用針頭必須依照法規申請查驗登記，取得許可證後才可使用，且醫院及相關醫療人員只能使用經核准並取得許可的針頭。

由 @isabellathatgirll 發佈
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吳欣岱 塑化劑 林靜儀 衛福部 醫師

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