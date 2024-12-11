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減少車流交織 國一汐止-五堵段要拓寬分流

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
國道一號汐止到五堵段進行拓寬，立委廖先翔、林沛祥就邀請了高公局召開說明會，說明工程進度以及改善項目，預計民國120年完工。 圖／觀天下有線電視提供
國道一號汐止到五堵段進行拓寬，立委廖先翔、林沛祥就邀請了高公局召開說明會，說明工程進度以及改善項目，預計民國120年完工。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區有國一、國三兩條高速公路，平時上下班車流量很大，尤其在交匯處，車流交織影響行暢順暢也危險，所以，高公局也規劃要針對國道一號汐止到五堵段進行拓寬，進度如何，立委廖先翔、林沛祥就邀請了高公局召開說明會，說明工程進度以及改善項目，預計民國120年完工。

立法委員廖先翔提到，高速公路算是汐止區交通上的命脈，但其實在上下班時間都非常的壅塞，不論是往南去內湖或是往北基隆，雙向都是非常的壅塞，過去高速公路局有提出一些改善計劃，目前因為自己跟林沛祥委員都是在交通委員會，所以，就邀請了高速公路局來跟大家報告高速公路拓寬計劃，分兩部分，一個是汐止交流道到五堵交流道的拓寬，目前已經經過行政院審議，環評也差不多審完，目前正要進行基本設計，未來大約會在兩年的時間施工，工期因為範圍比較長，包括用地取得、邊坡防護等等都會一併考慮在內，預計後年底可以施工，工期大概會到民國120年才會整體完工。

建成里長黃信裕說，來關心一下高速公路拓寬的計劃說明，聽了之後認為，如果按照高公局的規劃改善的話，就會減少很多車流匯車交織的情形，對從汐止交流道進來要匯進國一跟國三，或者是從基隆回來要回到汐止或是要到台北內湖方向接國三，車輛交織就會改善很多。

廖先翔表示，另一項則是內湖路段，最近如果大家有經過的話，南向跟北向因為東湖上來或內湖成功路等交流道因為交織路段比較多，比較壅塞，正在進行局部的拓寬，因為，是利用高速公路既有的範圍，目前部分已經完成，希望能減少車流交織，讓整體車流更順暢。

當天說明會也包括目前已經在施作中的國道一號東湖到內湖段改善工程，北向已經完成通車，至於南向也將在這個月底完成改善開放通車，減少車流交織，尖峰時段時速可以提升2倍以上，從原本時速25公里提升到75公里，至於五堵到汐止交流道的拓寬工程，大約在後年會開工，工期比較長，得到民國120年完工。

內湖 汐止 高速公路

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