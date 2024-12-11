環團怒吼不遷村就沒有七接 今仍通過環評大會

為提高天然氣供應穩定，以及達到燃氣發電占比50%的能源政策目標，中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」（七接）。環境部今於環評大會審查七接開發環評案，本案在環評委員要求開發單位承諾納入既有天然氣接收站實際空汙排放情形、本案營運階段空氣汙染物增量影響等評估下，建議通過環評大會。

此案開發單位為台灣中油股份有限公司，計畫開發基地位於高雄市小港區，開發內容包含外廓防波堤及碼頭（防波堤總長約6793公尺及2席液化天然氣卸收碼頭）、接收站儲槽及站區設施（設置6座液化天然氣儲槽及相關附屬設施，用地約37.4公頃）及廠外輸氣管線（總路徑長約7公里）等工程。若本計畫能如期如期完成，預估整體供應能力於2031年可達每年3100萬公噸。

9月底環評初審時，環評委員要求開發單位就大林廠溫排水排放位置評估延伸至外海處可行性，降低溫升對海域生態可能影響，建議通過環評審查。然而一次就通過環評初審挨批光速闖關，環保團體不滿指出，政府應履行前行政院長林全的在大林蒲遷村未定案前不可通過新的開發案的承諾外，也要求本案應進入二階環評。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英登記發言時痛批，大林蒲被汙染了50年，七接一次專案初審會議就送環評大會，跟三接、四接歷經多次初審相比，顯得非常草率，包括開發計畫7公里海堤極可能造成突堤效應等調查也都欠缺，嚴正要求今天環評大會要退件，並要求應該進入二階環評。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，大林蒲遷村卻尚未定案，居民再次提出遷村訴求，但中油只會跳針說會反映給相關單位，大林蒲在地居民更控訴中油及環境部未通知環評初審會議資訊，漠視社區知情權及公民參與機制，簡直欺人太甚。

開發單位回應，持續推動多項興建計畫仍無法滿足國內天然氣使用需求及法令規定儲槽容量天數，永安廠卸收與輸氣能力已趨飽和，未來南部供氣管網末端供氣壓力偏低問題將逐漸浮現，因此於南部新設天然氣輸儲設施，分擔南部地區用氣需求及降低永安廠負載率有其必要性。

環評委員表示，雖然一個天然氣接收站溢散的空汙並不多，但民眾的感受在於會增加很多，要求開發單位納入既有天然氣接收站的實際空汙排放情形，強化營運階段空氣汙染物增量的影響評估，以及極端氣候造成的強陣風和風暴潮等評估，最終建議通過環評。