淡江大橋工程難度高 進駐日本技師對台灣颱風假印象深刻

淡江大橋由普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，由於橋墩設計隨著高度有3D曲面變化，加上燈柱傾斜等設計增加施工困難度。來自日本的技術指導技師平澤純也直呼，淡江大橋從頭到尾都很困難，而台灣這2年颱風很多，獨有的颱風假制度也讓他印象深刻。

淡江大橋目前工程進度77%，預計明年底完工，2026年上半年通車，主要由中興工程及工信工程興建及監造。此次工程也邀請來自日本PERI Japan的平澤純擔任淡江大橋技術指導技師、來自馬來西亞隸屬PERI亞太本部的Gopinath Ramasamy擔任淡江大橋工程指導技師。

平澤純表示，淡江大橋主橋塔外型變化大，去年2、3月才完成第一層交織，今年初才做到河濱段U22，目前已經施工到U38。台灣颱風很多，去年有17個颱風，今年有25個，所幸在事前防備下才能安全施工。他也說，台灣有停班停課、颱風假的制度，這在日本是完全沒有的，透過氣象署的預報提前整備，對施工來說有很大的幫助。

平澤純指出，他同時也投入越南胡志明市捷運工程，相較之下台灣在施工安全進步很多。他也分享，以往興建橋梁的經驗是基底最困難，愈往上興建會愈簡單，但淡江大橋是從頭到尾都很困難，對他來說印象深刻，可以參與到世界級工程感到很光榮。

此外，淡江大橋所使用的橋體鋼構結塊約500噸，須從台北港一塊塊載運至工區，除了仰賴技術也要看天吃飯。今年30歲的吳明修是淡江大橋工程最年輕的吊車司機，同時也負責以平台船載運鋼構結塊。他與60歲的父親吳昱樺皆隸屬昭伸企業，2人皆於淡江大橋擔任吊車司機。

吳明修表示，吊車工作需日曬雨淋，連颱風天也要來確認現場，許多年輕人不願意做，國內具有海上作業技術的人愈來愈少。他過去曾做過汽車烤漆、物流及夜市擺攤，看著父親投入吊車工作逾40年，想著薪水高又能學技術，決定一同投入，目前已有6、7年資歷。