快訊

柯文哲滿頭灰白髮畫面曝光 黃國昌長嘆一口氣

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋工程難度高 進駐日本技師對台灣颱風假印象深刻

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
淡江大橋工程由來自日本PERI Japan的平澤純（中）擔任技術指導技師、來自馬來西亞隸屬PERI亞太本部的Gopinath Ramasamy（左）擔任工程指導技師。記者周湘芸／攝影
淡江大橋工程由來自日本PERI Japan的平澤純（中）擔任技術指導技師、來自馬來西亞隸屬PERI亞太本部的Gopinath Ramasamy（左）擔任工程指導技師。記者周湘芸／攝影

淡江大橋由普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，由於橋墩設計隨著高度有3D曲面變化，加上燈柱傾斜等設計增加施工困難度。來自日本的技術指導技師平澤純也直呼，淡江大橋從頭到尾都很困難，而台灣這2年颱風很多，獨有的颱風假制度也讓他印象深刻。

淡江大橋目前工程進度77%，預計明年底完工，2026年上半年通車，主要由中興工程及工信工程興建及監造。此次工程也邀請來自日本PERI Japan的平澤純擔任淡江大橋技術指導技師、來自馬來西亞隸屬PERI亞太本部的Gopinath Ramasamy擔任淡江大橋工程指導技師。

平澤純表示，淡江大橋主橋塔外型變化大，去年2、3月才完成第一層交織，今年初才做到河濱段U22，目前已經施工到U38。台灣颱風很多，去年有17個颱風，今年有25個，所幸在事前防備下才能安全施工。他也說，台灣有停班停課、颱風假的制度，這在日本是完全沒有的，透過氣象署的預報提前整備，對施工來說有很大的幫助。

平澤純指出，他同時也投入越南胡志明市捷運工程，相較之下台灣在施工安全進步很多。他也分享，以往興建橋梁的經驗是基底最困難，愈往上興建會愈簡單，但淡江大橋是從頭到尾都很困難，對他來說印象深刻，可以參與到世界級工程感到很光榮。

此外，淡江大橋所使用的橋體鋼構結塊約500噸，須從台北港一塊塊載運至工區，除了仰賴技術也要看天吃飯。今年30歲的吳明修是淡江大橋工程最年輕的吊車司機，同時也負責以平台船載運鋼構結塊。他與60歲的父親吳昱樺皆隸屬昭伸企業，2人皆於淡江大橋擔任吊車司機。

吳明修表示，吊車工作需日曬雨淋，連颱風天也要來確認現場，許多年輕人不願意做，國內具有海上作業技術的人愈來愈少。他過去曾做過汽車烤漆、物流及夜市擺攤，看著父親投入吊車工作逾40年，想著薪水高又能學技術，決定一同投入，目前已有6、7年資歷。

他也說，父親在工地現場對他要求嚴格，對他來說是壓力也是成長的助力。18歲投入工地的父親有意在未來幾年內退休，淡江大橋也可能成為他們父子倆最後一個一起完成的工程。

吳明修是淡江大橋工程最年輕的吊車司機，同時也負責以平台船載運鋼構結塊。記者周湘芸／攝影
吳明修是淡江大橋工程最年輕的吊車司機，同時也負責以平台船載運鋼構結塊。記者周湘芸／攝影

日本 淡江大橋 颱風假

延伸閱讀

中鋼獲高雄市環保局優良營建工地獎項 積極投入環保工程、降低空污

僅1瓶定價2146萬元…日本酒廠挑戰人類創舉 擬在國際太空站釀酒

桃園「平鎮臨時站火車ㄅㄨㄅㄨ要來了」網熱議 2026年底啟用

日本首相：日本可在全球晶片領域扮演「核心角色」

相關新聞

又是大陸玩具 蘿蔔刀後改流行空氣針？衛福部示警2點「看不到的危險」

具危險性的「蘿蔔刀」先前在學童間流行，近期又有一款空氣針玩具從中國大陸開始流行，在台灣的網路賣場疑似也找得到，衛福部次長...

2025年第一道曙光在蘭嶼 跨年、元旦日出時間地點曝光

今年即將進入尾聲，民眾紛紛安排跨年活動，除了參與跨年晚會及煙火外，衝「新年曙光」也是熱門選項之一。中央氣象署今公布202...

環團怒吼不遷村就沒有七接 今仍通過環評大會

為提高天然氣供應穩定，以及達到燃氣發電占比50%的能源政策目標，中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」（七接）...

滯留那霸5天...榮耀號修復 12日回到基隆港繼續載客出遊

地中海郵輪「榮耀號」因引擎故障滯留日本沖繩，導致近4千名遊客行程受影響，賠償方案獲得多數旅客諒解。郵輪公司今天表示，榮耀...

淡江大橋工程難度高 進駐日本技師對台灣颱風假印象深刻

淡江大橋由普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，由於橋墩設計隨著高...

40歲女「這習慣」半年爆肥20公斤染糖尿病 醫推4步改善

一名接受過縮胃手術的40歲女病患，術後一年內順利減重25公斤，但在食量逐漸恢復後，因進食速度過快，常在5分鐘吃完便當，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。