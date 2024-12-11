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春節整理居家 專家建議衣服、書籍、食材3大重點

中央社／ 南投縣11日電

春節前如何收納、整理，生活收納、空間規劃講師曾玉慧認為，衣服、書籍、廚房食材是常見大量囤積物品，建議可檢視衣服是否有再穿機會、書籍有無過時、食材保存期限來篩選。

迎接農曆春節除舊布新，雜物收納及丟棄困擾不少人，台灣生活規劃術協會創會理事長曾玉慧今天表示，到府整理常發現以衣服、書籍、廚房調味料囤積較多。整理衣服時可用全身鏡，每件再穿穿看，接下來想「現在的我，在什麼場合最多」，若有些衣服根本沒再穿機會，如退休前的工作服裝，這些衣服就可篩選出來。

曾玉慧出席樹德企業半山夢工廠廠拍活動分享表示，知識、資訊也有所謂「賞味期」，網路時代所有資訊無所不在，且更新、淘汰非常快，當資訊印刷變成紙本，坦白講已過時，有些人覺得「保留書籍好像就擁有知識」，很多書籍或報章雜誌不願丟，「想說什麼時候要再讀」，但建議內容過時、排版不適合閱讀就可捨棄。

曾玉慧指出，到府整理常發現廚房、冰箱食材沒吃完，但已超過賞味期限，建議食材標示保存期限，從已開封、即將到期食物先吃，並放在較前面顯眼處；也建議廚房食物區分耗材、乾貨等，她常見乾香菇、罐裝蜂蜜等「買買買、亂塞亂塞」，所以食材一定要掌握。

曾玉慧表示，春節前可選定如冰箱、廚房、衣櫥、書櫃去整理，且越早整理越好，未來因碳權相關丟棄、人工、載運成本費用將漸增；她也推薦透過網路平台，將用不到物品賣出或送給住處附近有需要的人，並以合適容器，讓留下的物品妥善收納「有一個家」。

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