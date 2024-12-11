滯留那霸5天...榮耀號修復 12日回到基隆港繼續載客出遊

地中海郵輪「榮耀號」因引擎故障滯留日本沖繩，導致近4千名遊客行程受影響，賠償方案獲得多數旅客諒解。郵輪公司今天表示，榮耀號將在12日中午返抵基隆港，帶領當天航次遊客享受郵輪旅程，走訪日本宮古島、那霸和石垣島。

榮耀號4日搭載4千多名旅客從基隆港出發，原訂7日從那霸開往石垣島，8日返回基隆港，但船上6日晚上廣播，因引擎故障，無法進行後續遊程。原訂8日從基隆港出發的航次也取消。為了彌補對遊客帶來的不便，除了旅費全數退還，並提供未來航程抵用券。

地中海郵輪公司今天表示，歐洲的專業技術團隊已完成維護工作，榮耀號的技術問題已經解決。透過與日本、台灣地區相關部門，以及旅業合作夥伴、航空公司密切合作，成功組織包機及預留商業航班坐席，讓所上賓客安全返回台灣。

榮耀號郵輪今天順利通過最後檢查，並啟程前往基隆，12日中午抵達，當天從基隆港口出發的航次正常運營。12日的航次為5天4夜行程，12日從基隆港出發，13日停泊宮古島，14日停泊那霸，15日停泊石垣島，16日返回基隆港。