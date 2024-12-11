滯留那霸5天...榮耀號修復 12日回到基隆港繼續載客出遊

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聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港資料照片。圖／讀者洪敦智提供
地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港資料照片。圖／讀者洪敦智提供

地中海郵輪「榮耀號」因引擎故障滯留日本沖繩，導致近4千名遊客行程受影響，賠償方案獲得多數旅客諒解。郵輪公司今天表示，榮耀號將在12日中午返抵基隆港，帶領當天航次遊客享受郵輪旅程，走訪日本宮古島、那霸和石垣島。

榮耀號4日搭載4千多名旅客從基隆港出發，原訂7日從那霸開往石垣島，8日返回基隆港，但船上6日晚上廣播，因引擎故障，無法進行後續遊程。原訂8日從基隆港出發的航次也取消。為了彌補對遊客帶來的不便，除了旅費全數退還，並提供未來航程抵用券。

地中海郵輪公司今天表示，歐洲的專業技術團隊已完成維護工作，榮耀號的技術問題已經解決。透過與日本、台灣地區相關部門，以及旅業合作夥伴、航空公司密切合作，成功組織包機及預留商業航班坐席，讓所上賓客安全返回台灣。

榮耀號郵輪今天順利通過最後檢查，並啟程前往基隆，12日中午抵達，當天從基隆港口出發的航次正常運營。12日的航次為5天4夜行程，12日從基隆港出發，13日停泊宮古島，14日停泊那霸，15日停泊石垣島，16日返回基隆港。

透過與日本和臺灣地區相關部門，以及旅業合作夥伴和航空公司的密切合作，我們成功組織了包機及預留商業航班坐席，確保船上所有賓客已安全返程。所有因郵輪取消而受到影響的賓客都將獲得全額退款，以及每艙第1/2位賓客50%和每艙第3/4位賓客75美金/人的未來航程抵用券，以補償給他們帶來的不便。

地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港。聯合報系資料照片
地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港。聯合報系資料照片
地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港。聯合報系資料照片
地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港。聯合報系資料照片
地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港資料照片。圖／讀者洪敦智提供
地中海郵輪「榮耀號」將在12日中午返抵基隆港，圖為榮耀號去年首航基隆港資料照片。圖／讀者洪敦智提供

基隆港 日本 郵輪

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