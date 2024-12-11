快訊

新聞幕後／雙城論壇辦不辦 都是陸委會說了算

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

2025年第一道曙光在蘭嶼 跨年、元旦日出時間地點曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025年全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑。圖／截自台東旅遊官網
2025年全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑。圖／截自台東旅遊官網

今年即將進入尾聲，民眾紛紛安排跨年活動，除了參與跨年晚會及煙火外，衝「新年曙光」也是熱門選項之一。中央氣象署今公布2024至2025年跨年、元旦日沒日出訊息，資料顯示，全台平地最早日出在台東蘭嶼，本島平地第一道曙光則在屏東縣恆春半島的龍坑。

氣象署公開2024年至2025年跨年日末日出資料，今年12月31日最後日落，本島平地最晚日落出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，預估時間為傍晚5時25分。

而外界最關注的2025年第一道曙光，氣象署指出，全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清，預估時間為清晨5時13分；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑，預估時間為清晨5時16分。

氣象署表示，日出日沒時刻是指，在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受到觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或是日沒會延後。

2025年全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑。圖／中央氣象署提供
2025年全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑。圖／中央氣象署提供
2025年全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑。圖／中央氣象署提供
2025年全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑。圖／中央氣象署提供

元旦 屏東縣 氣象署 跨年

延伸閱讀

耶誕系列第3波卡司 南韓李俊昊首次台灣跨年獻台南

影／本部長來了！韓流巨星男神李俊昊將在台南跨年

迎接2025 台南170間廟宇教堂響應跨年敲鐘祈福

高雄巨蛋出道成團 男團SCOOL 首登超大型跨年舞台

相關新聞

特殊設計讓工程傷透腦筋 他曝淡江大橋創下6個不可能

淡江大橋為普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」遺作，也是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，由於設計特殊，施...

無名指、食指暗藏生理密碼！醫曝影響飲酒習慣：男性更明顯

醫師黃軒近日指出，根據國外研究「你的無名指，藏有秘密」，表示依據比例無名指的長度可能和「飲酒傾向」有關！像是無名指長的人更能大量飲酒，而男性與這種關聯性尤為明顯。

食藥署再放行永豐輸液2產品 年底有望恢復供應

國內輸液大廠永豐化工，今年5月因多項重大違規及許可證到期，獲展延前不得製造，衛福部食藥署先前公布滅菌沖洗用蒸餾水恢復製造...

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

為提升旅客服務、融入ESG理念，朝無紙化目標前進，台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白...

環團怒吼不遷村就沒有七接 今仍通過環評大會

為提高天然氣供應穩定，以及達到燃氣發電占比50%的能源政策目標，中油預計在高雄大林蒲興建「洲際液化天然氣接收站」（七接）...

淡江大橋工程難度高 進駐日本技師對台灣颱風假印象深刻

淡江大橋由普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」設計，是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，由於橋墩設計隨著高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。