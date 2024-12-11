2025年第一道曙光在蘭嶼 跨年、元旦日出時間地點曝光
今年即將進入尾聲，民眾紛紛安排跨年活動，除了參與跨年晚會及煙火外，衝「新年曙光」也是熱門選項之一。中央氣象署今公布2024至2025年跨年、元旦日沒日出訊息，資料顯示，全台平地最早日出在台東蘭嶼，本島平地第一道曙光則在屏東縣恆春半島的龍坑。
氣象署公開2024年至2025年跨年日末日出資料，今年12月31日最後日落，本島平地最晚日落出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，預估時間為傍晚5時25分。
而外界最關注的2025年第一道曙光，氣象署指出，全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清，預估時間為清晨5時13分；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑，預估時間為清晨5時16分。
氣象署表示，日出日沒時刻是指，在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受到觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或是日沒會延後。
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