2025年第一道曙光在蘭嶼 跨年、元旦日出時間地點曝光

今年即將進入尾聲，民眾紛紛安排跨年活動，除了參與跨年晚會及煙火外，衝「新年曙光」也是熱門選項之一。中央氣象署今公布2024至2025年跨年、元旦日沒日出訊息，資料顯示，全台平地最早日出在台東蘭嶼，本島平地第一道曙光則在屏東縣恆春半島的龍坑。

氣象署公開2024年至2025年跨年日末日出資料，今年12月31日最後日落，本島平地最晚日落出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，預估時間為傍晚5時25分。

而外界最關注的2025年第一道曙光，氣象署指出，全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清，預估時間為清晨5時13分；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑，預估時間為清晨5時16分。