門診減量促分級醫療 李伯璋批：檢驗檢查未收費 只做半套

健保署預計年底重新啟動門診減量，透過分區共管會議，要求門診比率較高的醫院降低門診量，希望落實分級醫療。台北醫學大學公共衛生學院講座教授李伯璋指出，不少民眾仍習慣到醫學中心急診就醫，單靠減量效果有限，部分負擔應該要確實實施才可以達到效果，其中檢驗檢查的收費必須納入，否則根本不算是分級醫療。

立法院日前通過主決議，要在明年中前保障健保點值0.95元，健保分區共管機制，減少醫院不當門診，避免點值稀釋視為指標之一。然而，近年數據卻觀察到輕症在醫學中心的門診比率逐年上升，顯示分級醫療失靈。

李伯璋說，大醫院門診減量，落實分級醫療的目的就是為控制健保點數，一樣的醫療處置在醫學中心申報點數會比較高，因此醫學中心應該著重發展急、重、難、罕症，但是民眾就醫習慣沒有改變，病人開心到哪邊看診並無法抑制，會造成點值失控。

去年部分負擔新制上路，門診藥品（包含慢性病處方箋）、急診收費方式調整，希望引導民眾就醫分流。原本上路時一度有思考，檢驗檢查的部分負擔也要收取費用，但是考量涉及退費、慢性病患者長期都需要固定檢查等，因此檢驗檢查部分負擔暫緩上路。上路已一年多，民團批評，對分級醫療無效，以價制量也沒發生效果。

李伯璋強調，使用者付費的部分負擔應完全落實，現在健保署施行的部分負擔並不包含檢驗檢查，民眾把醫學中心當作健康檢查的狀況仍無法完全改善。現在只有政策大內宣，根本沒有辦法解決分級醫療落實的問題，與其說部分負擔新制沒有發揮分級醫療效果，不如說現在的部分負擔新制根本不能算有做。

健保署估計的有5％民眾有拿到醫師開立的檢驗檢查單據，最後卻沒有去執行，因此正式推行上路的話，會有檢驗檢查收費後沒執行的退費必須處理。

李伯璋質疑「邏輯不合理」，若是檢驗檢查需要收費，醫師需要應該更詳盡跟民眾說明為何需要手術及費用，民眾先付費形同訂金的概念，對於醫病決策會更小心，也更不容易缺席檢查，因此最後沒有來做檢查的比例會更低。