醫學中心輕症門診比率高 前署長籲實施檢驗檢查部分負擔

衛福部健保會統計，醫學中心照顧輕症比率近5年逐年上升，顯示分級醫療失靈，健保署將以分區共管會議要求門診比率過高醫院進行減量。健保署前署長、北醫大衛生福利政策研究中心主任李柏璋說，此做法「根本沒效」，要落實分級醫療，首要之務是執行檢驗檢查部分負擔，才能改變民眾醫療習慣。

李伯璋表示，自己在健保署長任內，已將健保雲端建構完成，是向下轉診的基礎建設，醫師在基層診所即可看到民眾在醫學中心檢驗檢查結果，不過，許多民眾迷戀醫學中心名醫，必須從病人教育做起，例如教育部已將全民健保納入國小課綱。此外，也落實討論已久的檢驗檢查部分負擔，讓使用者費，引導民眾改變習慣。

健保署日前調整部分負擔，但調整項目以藥費為主，未納入檢驗檢查。李伯璋表示，媒體調查，八成民眾支持使用者付費的部分負擔，檢驗檢查部分負擔是分級醫療關鍵，自己在任內已取得時任行政院長蘇貞昌支持，可惜在正式簽核之前，因內閣改組，無法繼續推動這項政策。

「目前健保署推出的部分負擔新制，有做等於沒做。」李伯璋說，有人會以每年5%民眾在開立檢驗檢查後，沒有實際接受檢查為由，認為推動檢驗檢查部分負擔，恐會導致大量民眾湧入申請退費，但根據自身臨床經驗，有時檢驗檢查是醫師要求病人做，而不是病人願意做，因此導致有人排了檢查而沒有去做，若落實醫病共享決策，加上部分負擔制度，實務上並不會發生大量病人要求退費的情況。

李伯璋說，分級醫療改革是解決台灣血汗醫護的重要項目，自己過去要求醫學中心、區域醫院每年減少2%門診量，健保署目前預計改以共管會議處理，實際效用有限，主事者應該有擔當、有理念，設計好配套措施，與各家醫院溝通，藉由共管機制核刪總額分配，是「挖東牆補西牆，無法健全台灣醫療體系。」