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轉彎硬碰直行…國1幼獅交流道南出匝道回堵 高公局出招

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
國道1號幼獅交流道南出匝道，現況南下匝道的車流，都必須右轉青年路再左轉高獅路，導致車流壅塞回堵於路口，每到上下班時間幾乎無法通行，地方要求改善，避免回堵問題嚴重。圖／高公局提供
國道1號幼獅交流道南出匝道，現況南下匝道的車流，都必須右轉青年路再左轉高獅路，導致車流壅塞回堵於路口，每到上下班時間幾乎無法通行，地方要求改善，避免回堵問題嚴重。圖／高公局提供

國道1號幼獅交流道南出匝道，現況南下匝道的車流，都必須右轉青年路再左轉高獅路，導致車流壅塞回堵於路口，每到上下班時間幾乎無法通行，地方要求改善，避免回堵問題嚴重。高公局回應，將改善該段匝道線型，使路型更順無須轉彎，減少車流回堵情況，目前已完成細部設計初稿，預計明年底完成。

國道1號幼獅交流道南出匝道，為地方往來工業區及市區的重要連絡交流道，不過，現況國道1號幼獅交流道南出右轉匝道與青年路、高獅路形成大型路口，且車流自匝道匯入青年路外側車道後，再變換內側車道左轉高獅路，與青年路直行車流交織，存在交通安全疑慮，並造成壅塞。

桃園市交通局說，現況該路口以閃光號誌運作，紓解效率不佳，先前已試啟用三色號誌管制，反造成南出匝道回堵。為提升南出匝道車流運轉效率，建議於高公局用地範圍內改善南出右轉匝道線型，與高獅路成一斜交路口，避免匝道左轉高獅路與青年路直行交織，使車行動線更為順暢。

立委涂權吉先前辦說明會表示，該路口交通壅塞是長久問題，之前也研議請交通局協助於路口畫設黃網線，不過因有交通號誌不符法規，該試的方法都試過了，仍無法有效解決，才希望能改善整體路型，希望可以徹底解決地方困擾。

市議員周玉琴說，幼獅交流道南出匝道車流壅塞，且圍繞許多工廠，因為欠缺路口設置連建設紅綠燈都十分困難，待出口匝道改善完工後，用路人的安全將更能確保。

高公局表示，依桃園市府提案改善該路段路型，研議將南出匝道接高獅路的路段，整體往西平移，讓車流可以順著路型直接通過，不用像過去需要多加轉彎，與直行青年路車流打結。

高公局說，目前已完成細設成果初稿，正在修正中，工程總經費約2200萬元，預計2025年底前完成。

國道 青年 高公局

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