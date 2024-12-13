年度珍稀威士忌逸品！ 慕赫臻選原酒系列 林一峰讚為「宛如藝術品般的酩家極致收藏品」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

執杯大叔林一峰特別鍾意慕赫年度限量臻選系列，融合義大利白酒桶的花蜜香與紅葡萄酒桶的單寧感塑造出完美平衡感。 圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

#AD 在每年限量發售的 Diageo 帝亞吉歐「Special Releases 年度限量原酒臻選系列」中，威士忌大師 aka 執杯大叔林一峰，特別欽點出 2024 Midnight Musk 慕夜幻影 - 慕赫單一麥芽威士忌限量原酒，是整個系列中他最為傾心的一款。酒液在義大利紅白葡萄酒桶進行熟成，帶來充滿花蜜香、木質調與濃郁厚重的多重層次，林一峰盛讚：「Special Releases 年度限量原酒臻選系列本身已是充滿實驗性的作品，而慕赫透過特殊桶型的運用，更能展現它的多重風味與豐富層次，也是我特別鍾愛慕赫的原因。」

Midnight Musk 慕夜幻影 - 慕赫單一麥芽威士忌限量原酒。 圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一直以來，慕赫在我心中就是一款融合了威士忌中獨特的麥芽香、果香，以及它與別人不同又獨具個性的肉脂感，三種氣息相互交融在一起時，那樣的風味是非常棒的，會讓人想不斷探索慕赫不同年份的展現。威士忌大師暨執杯大叔林一峰，用最簡單的形容，一語道破慕赫單一麥芽威士忌的品牌特質。在今年帝亞吉歐「Special Releases 年度限量原酒臻選系列」中，慕赫再次為威士忌愛好者探索了更深邃的味蕾冒險，使用義大利 Ramandolo 甜白葡萄酒與義大利國寶級的葡萄品種 Sangiovese 紅葡萄酒桶進行酒液熟成，以限量原酒臻選系列開啟了用桶界限的新局，此桶成方式更為林一峰所讚譽：「這樣的桶型熟成，過去只有獨立酒廠會做，慕赫可說是開了新局，突破大家對用桶的想像，也創造了一場風土與風土之間的對話。」

馥郁果香與肉脂感交織 紅白雙桶開啟味蕾疆域

在威士忌的橡木桶熟成演變史中，最早出現也最廣為人知的是雪莉桶，再來有波特桶，後來進展到歐洲的葡萄酒世界，就有更多來自不同舊世界與新世界葡萄酒的橡木桶逐漸被威士忌宇宙所使用，熟悉各種酒類演進的威士忌大師林一峰分享，「大家都在運用不同的葡萄品種與製酒觀念，好的葡萄風味也紀錄了每一個國家風土的細節，當它們被用來製作威士忌，就變成一場文化的流動。」光是在開瓶嗅聞時，林一峰就被其中的花香氣息與木質調所驚艷：「它幽微的香氣帶動了我對白葡萄與雪莉酒的想像，其中的花果清香跟香草軟糖香氣，或許是義大利 Ramandolo 甜白葡萄酒桶的功勞。」這款慕赫年度限量臻選酒款除了純飲，加水品飲時，還會展現出更多的柑橘活潑香氣與略帶焦糖的香甜。對於各種酒類擁有龐大記憶資料庫的林一峰，對於使用義大利白葡萄橡木桶桶成所帶來的酒液影響有自己的抽絲剝繭：「威士忌酒液置放在義大利甜白酒的橡木桶中熟成，會讓花蜜的甜度更加迷人，紅葡萄酒桶則讓這款酒從中段開始出現厚實的丹寧感，卻不會強大到產生澀度。」在層次與層次之間擁有傑出的表現，就是林一峰口中的「平衡」拿捏，同時又兼具甜美，純飲時口感滑順綿密，海綿蛋糕的香氣撲鼻並挾帶豐富果香，隨後酸度更清晰，逐漸浮現辛香料、胡椒味與紅酒桶的單寧感，遺留些許水果酸韻，與一抹白胡椒風味。加水品飲後，則可降低酸韻，果香更立體，辛香料則帶來花椒的聯想。不僅對酒的風味解析有深刻入微的了解，對餐搭酒也受自己敏銳的感官所驅使，林一峰認為這款充滿果香又酒體適中的慕赫，相當適合搭配油脂感豐厚的肉類，像是東坡肉、鵝肉，「或是一些醬香感濃厚的肉類料理。」這些醬香與糖香，能讓肉的油脂感與甜潤口感與酒液完美融合。

明亮的果香酸韻、辛香料與入口的甜潤綿密感，慕赫又再一次帶來充滿實驗性的層次風味。 圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

複雜層次風味開啟感官想像

執杯大叔林一峰對慕赫情有獨鍾，在風味探索上，他特別喜愛慕赫同時富有花香、果香、肉脂感的三重層次，也因此選擇慕赫作為他近期線上課程的素材：「在線上課程裡，我選了慕赫作為垂直品飲的最佳範例，所謂垂直品飲就是指單一的酒廠、不同年份的品項，慕赫使用蘇格蘭酒廠中相當特殊的 2.81 蒸餾，在最初的原酒蒸餾過程中，同時使用了六支不對稱的蒸餾器，最後產出的酒液層次與韻味相當豐富，我認為它能在垂直品飲中，展現出截然不同的表現與突出風味。」每一年都有格外關注帝亞吉歐「Special Releases 年度限量原酒臻選系列，林一峰總是會特別收藏慕赫、泰斯卡與樂加維林，正如他對此系列的想法，因為是獨創獨具、特別具有實驗性的產品，限量原酒臻選系列總是不斷挑戰他人沒嘗試過的橡木桶，也因此帶給威士忌新手與酩家們一份更獨樹一格的選擇，如此完美結合多元製酒文化工藝與過桶技術，也讓這個系列在市場上更具有屹立不搖的珍稀性與無可取代的價值。

執杯大叔林一峰近期的線上課程中，也選擇了慕赫作為垂直品飲的標準素材。 圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

[禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]

[本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]