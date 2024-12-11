鬼門關前搶人 雲林急性心肌梗塞患者成功復甦

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中央社／ 雲林縣11日電

楊姓男子11月21日午餐後突然胸悶、胸痛，到院前心跳停止，經麥寮長庚醫院搶救恢復自發性循環，中國醫藥大學北港附設醫院接手啟動心導管手術低溫管理，楊男現在恢復良好。

中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）今天發布新聞稿指出，54歲楊姓男子午餐後突然胸悶、胸痛，到院前心跳停止，經麥寮長庚醫院給予心臟電擊及心肺復甦恢復自發性循環，初步診斷為急性心肌梗塞並轉院，院方急診隨即啟動心導管小組。

院方表示，急診團隊緊急將楊男送往心導管室檢查，發現左主冠狀動脈的左前降支（LAD）血管出現嚴重阻塞。經手術後，楊男脫離險境，並轉至加護病房給予低溫治療，以增加病患恢復意識機會。

北港附設醫院心臟內科醫師逯新民說，急性心肌梗塞依輕重程度不同，嚴重堵塞者可能倒地即死亡，所以快速打通心血管阻塞情形，並搭配低溫管理，穩固病人生命徵象，是心血管團隊首要完成的任務。

術後楊姓男子恢復順利，病情穩定，迅速脫離氣管內管等維生設備。經過精心治療與密切監控，健康狀況顯著改善，日前已出院，精神狀態良好，透過定期回診追蹤即可保持良好健康狀態。

低溫 北港 手術

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