波波醫師風波未停 「野雞大學」再掀本土派、海歸派牙醫論戰

波波醫師風波未了，但衛福部公告的《醫師法施行細則》修正案，再引起本土小牙醫聯盟等團體控訴，其學歷採認原則、遠距教學認定有放水之嫌，怒批是「關後門、開大門」。由於本土派、海歸派牙醫代表，近日接連接受同一網路節目專訪，兩派人馬再掀論戰，「野雞大學」還成新戰場關鍵字。

11月24日，本土小牙醫聯盟上街遊行，控訴政府以24億元推行偏鄉實習政策，實為波波牙醫「開後門」，並提出三點訴求：第一，撤回24億「假偏鄉」計畫，重新擬定「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」牙科項目，嚴禁無執照的國外學歷畢業生申請、藉機偷渡增加實習名額。

第二，保留國外學歷採認原則，考選部不得放水。在《醫師法施行細則》修正案中，保留2017年施行的「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」，嚴審國外學歷者參加醫師執照國考資格，不放寬。

第三，波波實習名額上限入法，維護教育平權與醫療永續，將國外學歷實習名額上限，明訂為國內醫學系科總量招生人數的十分之一，寫入《醫師法》，保障訓練品質。

本土小牙醫聯盟11月24日上街遊行，衛福部表示將重擬偏鄉計畫，僅限本國學歷，排除外國學歷，一個月內完成修訂。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

《醫師法施行細則》2大問題！本土小牙：偷改配方、愈放愈寬

對此，衛福部長邱泰源日前表示，將重新擬定偏鄉計畫，赴55個無牙醫鄉鎮服務資格僅限本國學歷，排除外國學歷，一個月內完成修訂。

不過，本土小牙醫聯盟質疑，衛福部「關了後門、開了大門」，11月25日公告《醫師法施行細則》修正案，其中原有2017年的學歷採認原則，限制波波要畢業自教育部認可的學校，新的細則卻放寬「或為當地國政府學校權責機關或其認定之教育專業評鑑團體所認可者」。

本土小牙醫聯盟理事長黃映綺批評，此舉等於是我國放棄篩選學校權，由國外團體認可即可，「放更多野雞大學的波波進來！」

黃映綺表示，《醫師法施行細則》與學歷採認原則，兩者都是衛福部公告指定的法規範，屬平行位階的法案，衛福部稱是為「提升位階」，才會把學歷採認原則併入《醫師法施行細則》，「官大學問大，以為大家是法盲！」在她看來就是「偷改配方」。

此外，她說，《醫師法施行細則》第13條也擬修改，放寬承認可在發生傳染病等災害，或其他重大變故，經遠距教學方式取得國外學歷；反觀現行學歷採認原則無此規定，難道是要愈放愈寬？

國際牙駁斥：遠距教學僅用疫情等特殊情況

中華民國國際牙醫校友聯合會則發布聲明反駁，根據國內醫學大學僑生說明，台灣醫學院招收國外學生，有的也只要高中成績和學習歷程。「按照黃理事長的邏輯，全世界很多名校也是野雞大學，連台灣的醫學大學也是？」

其次，遠距教學僅適用於特殊情況，如疫情期間，當時台灣學生也採遠距教學，當時全世界實習幾乎停擺，而國際牙醫在隔年均補足醫院實習時數，無所謂「網路實習」。

本土小牙醫聯盟11月24日號召上街遊行，中華民國國際牙醫校友聯合會當日也同步於鄰近地點舉行記者會駁斥。聯合報系資料照／記者廖靜清攝影

衛福部：提升法律位階，無承認野雞大學學歷情事

衛福部回應指出，一致修正使國外學歷相關審查單位，包括教育部、考選部規定一致，且更明確與嚴謹。依據過去教育部、考選部在學歷甄試及醫師考試資格審查經驗，「並無承認野雞大學學歷相關情事」。

衛福部強調，本次《醫師法施行細則》修正僅是將學歷採認原則相關規範移至施行細則，以提升法律位階；若各界建議有調整需求，未來將再與牙醫學院校及牙醫專業團體研商討論。

此外，新增經遠距教學方式取得「部分學分」，是考量保障學生受教權，國內外皆有特殊情事，如COVID-19、災害等重大變故，採遠距教學應變機制，經審查符合但書情形下，仍予採認。

（本文出自2024.12.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）