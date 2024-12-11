台北101、高雄義大跨年派對 KKday推限時會員優惠1折起

倒數3周迎接2025年，旅遊業者紛紛推出跨年活動商品。旅遊電商平台KKday結合會員日，即日起至12月12日推出黑鑽會員1折起、白金會員7折起優惠，包括「台北101高空跨年煙火派對」、「台北圓山跨年夜派對」，以及南部「高雄義大跨年摩天輪派對」等商品可選購。

KKday表示，今年獨家販售北部的「台北101高空跨年煙火派對」、「台北圓山跨年夜派對」，以及南部「高雄義大跨年摩天輪派對」，可用最佳視角觀看跨年煙火。另也有「龜山島日出半日遊」、「阿里山日出一日遊」、「宜蘭太平山觀日一日遊」欣賞日出曙光。

KKday指出，結合會員日於即日起至12月12日推出黑鑽會員1折起、白金會員7折起優惠，另加碼「年終轉運站」輪盤試手氣活動，有機會獲得KKday Points 1212點、海外機加酒現折1212元、台北五星萬豪酒店餐券、日本住宿88折、全站96折等優惠。

KKday表示，「台北101高空跨年煙火派對」除了可以近距離欣賞煙火，並匯集壞特?te、李浩偉、王艷薇等歌手輪番上陣，凡購票即可兌換KKday與台北101贈品「2025絢麗之旅跨年托特包」，現場至KKday攤位互動也有機會獲得限量交通卡及其他品牌小物贈禮，售價2800元。

KKday也說，南部跨年則有「高雄義大遊樂世界跨年摩天輪VIP煙火派對」，可在摩天輪露天平台夜景下感受999秒的跨年煙火，搭配門票及餐飲抵用券，售價888元起。此外，「阿里山夜未眠日出一日遊」可搭乘夜未眠專車，前往阿里山迎接2025年第一道曙光，售價1999元起；「宜蘭太平山觀日一日遊」售價1699元起。