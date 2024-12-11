補助蓋停車場未驗收就營運 監院促交通部督導改進

監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳調查發現，公路局補助地方政府興建停車場，部分未完成驗收就先啟用營運，事涉公共安全，監察院促請交通部督導公路局檢討改進。

監察院交通及採購委員會10日通過監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳調查報告。

監察院今天透過新聞稿表示，審計部中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告指出，部分停車場停車率未達計畫目標，也沒有轉乘公共運輸停車優惠，或未納入智慧化服務系統及性別友善設計，還有已完工停車場疑未完成驗收即先行啟用營運、或驗收期程超過90天等狀況。

新聞稿指出，監委實地履勘調查發現，部分個案停車率雖有成長，但也有一些未見起色，前景堪慮；另交通部督導考核也發現，部分停車場周邊開發計畫未如預期、推遲啟用需求，以及周邊劃設禁止停車區等承諾事項未完全落實，平假日及尖離峰需求差異大，預估過於樂觀等。

監委說，還有停車場完工後周邊停車供給增加，造成停車率不如預期等問題，亟待督促並提出配套改善措施，避免重蹈80至89年度辦理的「補助省市興建示範停車場計畫」覆轍。

另外，監委說，審計部查報截至111年11月底補助停車場工程案件，已完工52座停車場中，超過4成未完成驗收就先啟用營運，超過5成驗收期程長達90天以上。據交通部檢討說明，部分停車場已取得使用執照，因地方需求迫切、經監造單位確認停車場已無重大缺失及安全疑慮等而先啟用等。

監委認為，公共設施未完成驗收就先使用涉及公共安全，應遵守的行政程序仍不能免，請交通部持續督導公路局依政府採購法規定及工程會函訂「機關辦理公共工程完工開放使用作業指引」並確實辦理。