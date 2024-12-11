桃園仁愛之家獲頒社會服務人權貢獻獎

中華人權協會10日舉辦45周年慶暨人權貢獻獎頒獎典禮，行政院前院長陳冲（左）頒贈社會服務人權貢獻獎予桃園仁愛之家，由董事長李建榮代表接受。 中華人權協會／提供 中華人權協會12月10日晚間舉辦該協會45周年慶暨人權貢獻獎頒獎典禮，行政院前院長陳冲頒贈社會服務人權貢獻獎予桃園仁愛之家，由董事長李建榮代表接受。李建榮在發表感言時呼籲，台灣明年就將進入超高齡社會，盼望有愛心的團體與人士，一同支持提升老人照顧的品質，讓長輩享有尊嚴及人道關懷的老年生活。

12月10日是國際人權日，中華人權協會理事長高思博昨日晚間於台北市格萊天漾飯店，主持2024年人權貢獻獎頒獎典禮，國民黨主席朱立倫、陳冲、司法院前副院長蘇永欽、台大前校長管中閔、人權協會榮譽理事長高育仁、中華婦聯會主委雷倩及立委王鴻薇等人頒發醫療人權、社會服務人權、法治人權、國際人道援助、新聞報導人權等貢獻獎項。

獲獎名單包括醫療人權貢獻獎-花蓮慈濟醫院，社會服務人權貢獻獎-財團法人台灣省私立桃園仁愛之家、新北市私立南丁格爾住宿長照機構，法治人權貢獻獎-永然法律基金會，國際人道援助貢獻獎-國際人道建築與教育協會，新聞報導人權貢獻獎-天下雜誌獨立評論，醫療人權服務獎-台大醫院金山分院張志豪院長、輔仁大學附設醫院急診科王勝儒主任、台灣護師醫療產業工會，法治人權服務獎-中正大學黃俊傑教授，社會服務人權服務獎-財團法人十大傑出青年基金會、張老師基金會，新聞報導人權服務獎-關鍵評論網李秉芳、梁敏萱。

高思博介紹了該會今年首度走上凱道支持「只有愛如故 追思白玫瑰」遊行活動，表達反廢死的訴求。他也強調該協會將繼續推動審議民主的訴求。

有鑑於台灣即將在明年進入超高齡社會，老年人口即將高達20%，李建榮指出，未來人口每五位就有一位老年人，國人應意識到老人照顧的重要與迫切。所謂久病床前無孝子，因不耐照顧壓力而導致長照殺人的悲劇層出不窮發生，這也凸顯第一線照顧失智失能老人工作面臨的挑戰與艱辛。

桃園仁愛之家是台灣老字號照顧老人社會福利的非營利慈善機構，七個照顧機構雖只紮根於桃竹竹苗四縣市，但是卻接受十七個縣市社會局委託，長期照顧公費的中低收入戶長輩。民國七十九年於苗栗成立全台灣第一個老人養護機構，民國九十一年受桃園縣長朱立倫委託首創居家服務支援中心，這也是當前政府大力推動居家照顧項目的先河。

李建榮接受訪問指出，政府的長照預算要用到刀口上，要有輕重緩急之分。每個老人最後的一段人生旅程，如果家人因為上班等種種因素，甚至獨居等情況，最後不可免需要住宿型長照機構24小時的照顧，這個環節是政府要優先考慮。相對還能接受居家服務及日照關懷的老人而言，必須24小時照顧、隨時防止摔倒的失能老人，是長照政策的重中之重。因此如何優先解決住宿型照顧人力欠缺的問題，以及擴大照顧能量，這應該是長照3.0要考慮的重點。