說服21名地主無償提供土地 彰化大峰巷登山步道明年全段完工

交通部觀光署參山國家風景區管理處費時近兩年半，整合十多名地主，完成員林市大峰巷步道優化工程並在今啟用；第二期工程整合5名地主，新步道進行設計，預定明年完工後，串連芬園挑水古道到員林十八觀音步道，可半天輕鬆走完。

參山風管處今在大峰巷步道入口，舉行員林市大峰巷步道優化暨觀景平台工程（第一期）竣工啟用典禮；參山風管處長曹忠猷感謝員林二輪車隊，協助無償取得地主提供土地優化步道品質，興建觀景台、休憩台，也感謝立法委員陳素月協助爭取工程經費，市公所協助協調取得用地等作業，今啟用後將交由市公所維護管理，創下中央、地方政府與民間攜手合作，提供民眾遊憩休閒據點的成功案例。

今啟用的第一期步道420公尺，加高架棧道190公尺通往景觀平台，連接二輪會館、公廁的原有柏油路，第二期步道需開闢陡坡，預計200公尺連接百果山十八觀音步道。若從芬園鄉挑水古道沿139線走到寶勝宮，接今啟用的第一期步道，明年再接第二期步道，能從挑水古道走到十八觀音步道，用休閒旅遊概念就是「帶一瓶礦泉水走半天」的路程。