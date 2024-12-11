本島113年最晚日落在台南 屏東迎新年首道曙光
中央氣象署今天發布民國113至114年跨年日沒日出資料。今年本島平地最晚日落的景點為台南市台江國家公園七股海堤；明年元旦本島平地第一道曙光是在屏東龍坑生態保護區。
氣象署指出，日沒日出資料即是日落和日出時間，本島平地日落最晚時間出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，約在傍晚5時25分；離島則以金門縣烈嶼L18據點海灘於傍晚5時30分最晚。
氣象署說，明年第一道曙光，以台東縣綠島朝日溫泉於清晨6時34分最早；本島平地第一道曙光則是在屏東縣龍坑生態保護區的6時35分。
氣象署補充，在新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。
氣象署說明，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接的時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或日沒會延後。
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