台灣限定限量！汀士頓 蛻變系列第四版 -「COMMUNITY凝聚者」

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汀士頓專為台灣市場打造的限量款「TRANSFORMATION SERIES蛻變系列」，連續5年逐年推出5款台灣限定的獨創威士忌，今年邁入第4款「COMMUNITY凝聚者」，百年棉花廠轉型為威士忌酒廠，職人精神代代相傳的共同信念，以及充滿熱情的職人態度，這也正是品牌精神的凝聚。

汀士頓蛻變系列EDITION #4「Community 凝聚者」上市記者發表會，品牌大使Jackie Lee（左起）、行銷總監Teresa Fan、亞太區董事總經理Guirec Danno、酒廠總監Andrew Waite，以及品牌經理Shawn Wang。 圖／汀士頓 提供

台灣限定的蛻變系列，源自汀士頓創辦人Brodie Hepburn勇於挑戰創新的精神，每一款威士忌都在傳達汀士頓不同面向的品牌故事。每年推出即大受好評，在市場價格翻漲。

品牌故事牆訴說著酒廠職人精神。 圖／記者吳致碩 攝影

酒廠總監Andrew Waite為了「凝聚者」上市專程來台，認為能在如此有歷史與獨特性的酒廠工作「是畢生榮耀」。品牌大使Jackie沿著故事牆講述品牌歷史，入場還復刻了「汀士頓貨幣」體驗兌換限定調酒，也趣味引出1785年、酒廠前身是艾德菲棉花廠（Adelphi Cotton Mill），隨著1800年代貿易興盛，工廠隨之擴張，並安裝了大規模的渠道系統與歐洲當時最大的水車，巔峰時期甚至雇用了1500多名員工，整個汀士頓鎮也逐漸形成了職人聚落（community of artisans），並發行自己的貨幣在汀士頓鎮內流通，彷彿自成一個小王國。

KOL古同學手持汀士頓幣開心入場。 圖／記者吳致碩 攝影

KOL威士Ｊ也受邀出席。 圖／記者吳致碩 攝影

發表會當日，也如同走進一個當時的汀士頓王國。以汀士頓貨幣兌換品飲，在酒香中聆聽品牌故事，活動也邀請來各領域的KOL包括古同學、夏如君、lris Wei、威士Ｊ等人出席，現場星光燦爛，體驗蛻變系列EDITION 4 凝聚者的豐富層次。

現場白衣舞動，KOL們開心歡聚。 圖／記者吳致碩 攝影

現場歡聲笑語不斷，星光燦爛。 圖／記者吳致碩 攝影

進入會場，則是另一種情味，花草沿著木桌優雅開展，品牌精心準備了經典酒款，以不同的精緻餐搭做food pairing，像是「魚子醬蟹肉塔塔」佐搭汀士頓18年波本桶、酒體輕柔提出海鮮的鹹鮮，「無花果香檳奶油脆餅」配搭12年重雪莉桶、兩者的細緻風味完美融合，「功夫鴨腿」則與1785傳承雪莉桶迸發全新滋味，讓品飲者大嘆驚奇。

記者發表會上，完美示範餐酒搭。 圖／記者吳致碩 攝影

當日最讓人驚嘆之味，是壓軸的EDITION#4「COMMUNITY 凝聚者」，52.3%的酒精濃度，但入口卻相當甜順細緻，鹹甜風味都能與之美好搭襯。

KOL受邀出席者，lris Wei品嘗餐酒的巧妙配搭。 圖／記者吳致碩 攝影

●風味形成的關鍵

EDITION #4「COMMUNITY 凝聚者」除了沿襲品牌精神，不惜成本與蘇格蘭當地麥農簽約契作，堅持使用100%蘇格蘭大麥，以實際行動減少碳排、實踐永續。選用凱文酒桶廠Kelvin Cooperage生產的波本桶（ex-Bourbon Casks）作初期熟成，並以知名的雪莉酒產地Jerez赫雷斯出產的罕見Canasta雪莉桶接續添增風味，長達13年的熟成等待，也彰顯家族與產業聚落的凝聚魅力。

汀士頓每瓶威士忌也都印有酒廠職人的簽名，這是對品質的把關，也是酒廠職人精神最好的凝聚象徵

汀士頓每瓶威士忌都印有酒廠職人的簽名。 圖／記者吳致碩 攝影

威仕酒廠總監Andrew Waite（圖左）、品牌大使Jackie。 圖／記者吳致碩 攝影

此酒款色澤為深棕焦糖色。香氣輕盈清新，帶有太妃蘋果、奶油糖、乾果、葡萄乾、無花果和一絲濃縮咖啡的氣息。在口感上，豐富且充滿焦糖紅糖、金黃葡萄乾、黑巧克力和甜美烤麥芽的風味，隨後顯現出柔和的橡木香料和一抹香草的味道。

EDITION #4「COMMUNITY 凝聚者」建議售價3,300元，限量3,600瓶、台灣限定，酒身上印有台灣造型圖騰。即日起於全台各大酒專通路販售。

2024年全新台灣限定的威士忌EDITION#4「COMMUNITY 凝聚者」。 圖／記者吳致碩 攝影

KOL夏如君在品牌故事牆前、品飲當日特調。 圖／記者吳致碩 攝影

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