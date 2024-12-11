超基因生技邁入25周年 打造四大實驗室力拚明年完工

再生醫療正夯，新加坡RMT集團旗下有RMT-Supercell Japan、博醫能生技及迎向25周年的超基因生技，12月8日在台灣醫療科技展舉辦周年慶記者會，RMT集團總裁石原智博宣布，在台灣打造四大實驗室，力拼明年第三季完工，屆時將開放參觀，另外，針對臍帶血、幹細胞、NK免疫細胞癌症治療等應用都有大突破，將能造福更多人。

超基因生技歡慶25周年，博醫能董事長何啟功、RMT集團總裁石原智博、超基因生技董事長王惠鈞、RMT SUPERCELL JAPAN副社長根本勝則(由左至右)為周年慶啟動儀式。 圖／超基因生技 提供

「我們在台北市中心蓋了四間實驗室，這可能是全台灣沒有人敢去做的事情！」RMT集團總裁石原智博指出，因為土地的成本、租金成本，在台北市區都相當高昂，但好處是，除了就近管理，更可以確保服務品質，想要讓更多人了解博醫能生技跟超基因生技在做什麼。

出席25周年慶的超基因生技董事長、也是前中研院副院長王惠鈞表示，RMT集團是國際性集團，無論是拓展亞洲、美州市場外，未來也將擴展到中東市場，積極向國際布局。

從再生緣臍帶血到超基因 走過一甲子 再生醫療新契機

擁有全亞洲第一的保存細胞軟硬體設施記錄的超基因生技公司，攤開其發展史，最早可以追溯到1965年，由謝成源創立食品工業發展研究所（簡稱食品所），1978年當時的總統蔣經國曾親臨參觀，直到1985年，由擔任食品所董事長的謝忠弼引入幹細胞保存技術，而設立在食品所生資中心的幹細胞儲存庫，更安全挺過1999年921大地震，2001年成立「再生緣生物科技股份有限公司」，提供臍帶血幹細胞的保存服務，2007年台灣首例自體臍帶血治療腦性麻痺，2014年取得「無血清培養基」美國專利。

2022年為重要關鍵點，由新加坡RMT集團入主「再生緣生物科技公司」，並更名為「超基因生技股分有限公司」，透過嶄新團隊，為公司注入新資源，還導入日本先進技術，積極邁向生物科技與再生醫療技術發展。

同樣出席25周年啟動儀式活動的RMT-SUPERCELL JAPAN副社長根本勝則（日本最大經濟團體聯合會前專務理事）表示，他在1981年就參與製造日本第一個P4實驗室設施，進行基因改造工程，很榮幸可以加入RMT集團，為挽救人類生命以及提高生活進步做出貢獻。他指出，集團擁有全球多種類的細胞群，不僅有臍帶血、臍帶、胎盤、羊膜等，正努力建構卓越的醫療級保存技術，另外，針對NK細胞療法，不僅可用於癌症治療，還具有調節免疫系統的效果，對於衰老、壓力以及免疫系統下降的人來說，更是一個好消息。他更致力在RMT與日本的台日再生醫療的合作，一起推動亞洲的佈局發展。

「相信博醫能，博得醫療量能！」博醫能生技董事長也是前衛福部次長的何啟功指出，對於癌症治療、免疫細胞的堅持，加上台灣的軟硬體設備到位，目前已經國內外幾家醫學中心等合作，進行技術研究，好的臨床實驗，才能帶給民眾健康的醫療。

儲存寶寶最寶貴的幹細胞來源 臍帶血存戶回娘家

「14年前媽媽決定把我出生時的臍帶血及臍帶胎盤三寶儲存，當時我們還不知道，儲存的意義是什麼，但現在終於知道了，看到超基因對於臍帶血的應用有很大的突破，很感謝他們的付出」；璇璇的媽媽林懿嬅也說，「當時就想要把最好的東西留下來，看到臍帶血的技術應用越來越成熟，很高興自己有遠見」。

14年臍帶血存戶林懿嬅(左)帶著女兒璇璇(右)現身分享，和RMT集團總裁石原智博(中)合影。 圖／超基因生技 提供

RMT集團力促產學合作攬才 2025年第一季台日雙邊合作推講座

除了積極布局再生醫療及相關研究外，RMT集團將在明年第一季啟動台日雙邊合作，超基因生技也將邀請日本NK之父來台，進行講座交流，期望可以帶給國人正確的再生醫療知識，也會和全台各個學校推產學合作，培訓人才。

「台灣人才傾斜，很多都流向半導體及AI產業！」RMT集團總裁石原智博坦言，對於人才培訓有一點擔憂，尤其生技業薪水沒有IT產業高，希望未來能提高收入，吸引更多人才加入生技行列，不僅要攬才，更要留才。

RMT集團總裁石原智博行善30年 開放貧戶免費NK癌症治療

早年以石化能源業起家的石原智博，9年前發現自己有兩顆動脈瘤，嚴重到隨時都會走，經過日本醫療團隊開顱手術痊癒，因為在鬼門關前走一遭，讓他充滿感激，自認為是在醫療進步下，活下來的人，除了積極投入資源，進行再生醫療外，石原智博更宣布，他以個人力量，在明年推出援助計畫，幫助10名經濟弱勢的病患進行免費NK細胞癌症治療，希望持續用自身力量回饋社會。