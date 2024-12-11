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特殊設計讓工程傷透腦筋 他曝淡江大橋創下6個不可能

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
淡江大橋是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋。記者周湘芸／攝影
淡江大橋是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋。記者周湘芸／攝影

淡江大橋為普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」遺作，也是目前世界最大的單塔不對稱斜張橋，由於設計特殊，施工期間困難重重，過程中更歷經7次流標。施工單位工信工程副總裁陳煌銘也透露，因工程困難，施工過程共創下6個不可能，此外，受缺工影響，曾歷經整個工班都跑光，最後是訓練移工拿到執照才得以解決。

淡江大橋目前工程進度77%，預計明年底完工，2026年上半年通車。交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中分享，淡江大橋主橋塔所需混凝土數量達1.5萬立方，圍堰周長約200公尺，相當於1個國小操場，須連續澆置93小時不間斷；此外，91公尺長的斜拉鋼索，需10個人同時拉住牽引繩，施工至深夜11點是常有的事。

陳煌銘指出，淡江大橋工程困難，施工過程共創下6個不可能，首先，由於不對稱單塔斜張橋施工困難，若沒人投標恐就難以催生；再者，世界幾乎所有橋梁的主橋塔都是垂直設計，可運用自動模板，但淡江大橋橋墩隨著高度有3D曲面變化，困難度很高，且當初板模預計要50多天，恐大幅影響工程進度，在團隊努力下，2周就做出來，順利將工程推進。

他也說，主橋塔基礎開挖約有1個國小操場大，共打下144支1米2的鋼管裝增加徑度，原來設計以地下室開挖方式，後來改為2層環型支撐變露天開採才有辦法符合進度要求；而主橋塔所需的1.5萬立方混凝土品質要求高，要花逾90小時連續澆置，需要天時地利人和才有辦法完成；此外，每個橋體鋼構結塊約500噸，掉上去過程中最怕遇到颱風或地震；另外，不同角度的燈柱設計遇上震動及風力也都是考驗。

陳煌銘也說，淡江大橋焊接品質要用核電廠等級，但疫情遇上缺工，且高雄台積電等高科技廠房幾乎把所有技術工、焊工拉走，早期一整個工班全部跑光，最後是由公路局的焊接權威訓練現場移工拿到焊接執照才解決，平均每名移工訓練需花3個月時間。

中興工程淡江大橋工程處經理劉永輝表示，淡江大橋工程集合許多特殊技術，也面臨許多挑戰，包括精準吊裝、現場焊接工作等。因應橋梁設計，53節塊斷面都不同，在模板上要花很多功力。他也說，疫情後國內工程大爆發，紛紛在搶技術工，同時也要防止鋼構工人被電子科技廠挖走。

淡江大橋為普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」遺作。記者周湘芸／攝影
淡江大橋為普立茲克建築大師「札哈哈蒂（Zaha Hadid）」遺作。記者周湘芸／攝影

淡江大橋 移工

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