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淡江大橋明年3月連接淡水 交長：70層樓高橋塔成跨年亮點

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱視察淡江大橋工區。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱視察淡江大橋工區。記者周湘芸／攝影

串聯新北市淡水及八里端的淡江大橋預計明年底完工，2026年上半年通車。隨著工程持續推進，交通部公路局表示，整體進度77%微幅超前，預計明年3月將淡水端閉合。交通部長陳世凱今視察工區表示，淡江大橋除了紓解交通也能帶來觀光效益，估每天可帶動2萬4千至2萬5千人次旅客，70層樓高的主橋塔也可成台灣跨年煙火新亮點。

淡江大橋2017年至2018年曾多次流標，2019年順利開工。交通部公路局北區公路新建工程分局第三工務段長鄭閔中表示，截至今年11月28日，53昇層的主橋塔已完成36昇層，預計年底完成39昇層，每個昇層約4公尺。明年3月預計將淡水端閉合，明年7月預計完成主橋塔U53，明年9月完成八理端閉合，預計明年底就能連接淡水、八里兩岸。

陳世凱今前往工區視察表示，淡江大橋是世界級的建設，也是目前台灣最重要的公共建設之一，對整個淡水交通、台北港產業動線有很大的幫助，包括關渡大橋壅塞現象能獲得紓解，並串連到林口、桃園一帶，未來對於淡水的觀光也有相當大的效益。

陳世凱說，淡江大橋過去2年跨年都有放煙火，未來橋塔可達70層樓高，若每年跨年都在這裡放煙火，台灣跨年就會有2個亮點，包括台北101跟淡江大橋，對台灣觀光效益非常大。

他也說，過去大家跨年會看雪梨大橋、美國金門大橋煙火，未來淡江大橋也會是世界級亮點。

陳世凱表示，交通部團隊把橋蓋好後，對新北市交通及觀光都有很大幫助，目前初估每天可有2萬4千至2萬5千人次的旅客來此觀光，未來還會有管理中心販賣淡江大橋紀念品，橋上也有行人及自行車通道，能用行走方式在橋上看夕陽。偉大的工程背後一定有專業及辛苦的團隊，期待他們能如期如質把國人期待的橋蓋好，在安全條件下讓民眾享受這座大橋帶來的效益。

鄭閔中說，淡江大橋計畫歷經2次計畫修正，計畫期程延至2026年2月，經費調整為230.38億元，包括淡江大橋主體217.08億元、淡海輕軌13.3億元，完工後能紓解台2線17%及關渡大橋30%交通量，並減少15公里路程、節省25分鐘車程；同時也能促進台北港及淡海新市鎮開發、提升濱海旅遊發展。

淡江大橋主橋塔。記者周湘芸／攝影
淡江大橋主橋塔。記者周湘芸／攝影
淡江大橋進度已達77%。記者周湘芸／攝影
淡江大橋進度已達77%。記者周湘芸／攝影

淡水 淡江大橋

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