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食藥署再放行永豐輸液2產品 年底有望恢復供應

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署副署長王德原說，上月底核准永豐2款軟袋注射與沖洗液生產許可。本報資料照片
衛福部食藥署副署長王德原說，上月底核准永豐2款軟袋注射與沖洗液生產許可。本報資料照片

國內輸液大廠永豐化工，今年5月因多項重大違規及許可證到期，獲展延前不得製造，衛福部食藥署曾在9月公布滅菌沖洗用蒸餾水恢復製造，今再公布，2款軟袋裝生理食鹽水注射液及沖洗液缺失已改善，已於11月底核准製造，有望在今年底逐步恢復供應，其餘未恢復品項將滾動式完成改善作業。

針對永豐化工目前的改善進度，食藥署副署長王德原今表示，經多次檢視業者新莊工廠提交的改善資料及實地赴廠複查，確認該公司生產的軟袋裝生理食鹽水注射液與沖洗液，相關缺失已改善，食藥署已在今年11月27日，核發這2項產品的製造、檢驗及運銷作業許可，以緩解臨床用藥需求，廠商自取得製造許可後即可生產，於完成廠內放行程序後，預計12月底逐步恢復供應。

目前永豐化工已有2類產品可恢復生產，王德原指出，今年7月底前往查廠，發現滅菌沖洗用蒸餾水製程已大概回復，所以在今年8月28日核准恢復生產，業者後續提出相關修正，9月收到改善報告並經審核後，10月前查廠仍有部分缺失，並於11月初檢送相關資料，食藥署在11月27日再核准軟袋裝生理食鹽水注射跟沖洗夜的製造許可，不過製造完畢後還需要檢驗，大概要3周才能完成一批。

王德原表示，永豐公司自取得製造許可後即可生產，完成廠內放行程序後，預估12月底逐步恢復供應，不過業者有生產多項產品，其餘未改善的品項，將滾動式調整以因應臨床用藥需求。

永豐 生理食鹽水 食藥署

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