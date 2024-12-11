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春節離島航線第二波加班機 12月17日開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部民用航空局11日宣布，因應春節返鄉人潮，已針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，並將於2024年12月17日(週二)下午6時起統一開放訂位。

民航局表示，2025年春節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)前已陸續於11月19日至21日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供4,978個座位數，金門航線提供5,294個座位數，總計提供10,272個座位數。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位之旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月17日訂票者，應於12月19日16時前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

另外，國內航線全額客運票價將於12月31日起配合國內航空燃油價格調降，明年春節離島管制航線第二波加班機，將以新票價銷售，民航局提醒旅客如以調整前之票價購買春節期間機票，將由航空公司退還差價，旅客可洽航空公司或至其官網查詢相關資訊。

民航局指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。並提醒此次春節假期，於尖峰時段2025年1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及2025年1月30日至2月4日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

民航局說，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟離峰時段及反向之航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班。此外，航空公司已針對反向(如節前離島往本島方向)機票提供優惠，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾，避開擁擠人潮外，亦可享有機票之優惠。

機位早訂，證件帶齊，返鄉如期

民航局再次提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。

春節 航線

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