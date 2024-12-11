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破除做試管嬰兒傷身迷思 國健署：副作用風險低

中央社／ 台北11日電
國健署今天澄清，做試管嬰兒副作用風險低。示意圖／ingimage
國健署今天澄清，做試管嬰兒副作用風險低。示意圖／ingimage

晚婚晚育趨勢，不少夫妻面臨懷孕困難，人工生殖是圓求子夢途徑，但坊間仍有不少迷思，包含做試管嬰兒傷身，國健署今天澄清，做試管嬰兒副作用風險低，即使發生，多數是輕症。

根據衛生福利部國民健康署「110年人工生殖施行結果分析報告」顯示，在所有接受治療受術夫妻中，受術夫妻年齡介於35歲到39歲之間占最多數，不孕原因以卵巢因素占比34.1%最高，多種因素32.2%占第2位，男性因素8.3%居第3位。

在進行試管嬰兒療程時，有些夫妻擔心是否會對身體造成傷害。國健署今天透過新聞稿說明試管嬰兒療程的安全性是經過科學實證，但過程中身心健康及預防「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」仍然很重要。OHSS是試管嬰兒療程中可能出現的副作用之一。

國健署進一步解釋，OHSS發生時會引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。依據110年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，OHSS發生率約為3%，其中大部分為輕症。

國健署提到，降低OHSS的發生機率與風險，不應過度在意抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）及取卵數等數值，與醫師充分溝通、按時回診，並根據個人狀況調整治療計畫。此外，身心健康對於母嬰健康同樣重要，保持良好的生活習慣，如均衡飲食、充足睡眠和適量運動。

除了不孕症藥物諮詢、手術治療或做試管嬰兒療程外，從改變生活作息也是備孕方法之一，國健署建議備孕夫妻日常作息重整，首先應從維持理想體重做起，搭配睡眠充足、規律運動，增加戶外踏青、身心放鬆靜坐等時間以減低生活壓力，別忘了遠離菸酒及均衡飲食。

國健署 試管嬰兒

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