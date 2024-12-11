劉家昌肺癌病逝 醫院提醒：兩類高風險族群可免費篩檢預防

華語流行音樂教父劉家昌肺癌病逝，去年國人十大癌症死因統計，肺癌持續排名第一。衛福部南投醫院表示，肺癌早期無症狀易被忽視，透過肺部低劑量電腦斷層攝影（LDCT），是揪出早期肺癌的一大利器，才可提升治癒機會。

劉家昌在今年初時，摸到脖子有腫塊就醫，確診為肺癌，但癌細胞早已轉移至腦部。南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒說，肺癌第一期的5年存活率達9成，不過第四期就降至1成，可見早期發現的重要性，但這並不代表肺癌晚期就無法治療，隨著醫療技術的進步和標靶藥物、免疫療法及精準放射治療發展快速，就算是癌症晚期患者，也有機會找到合適的治療提升存活率。

國健署目前提供50至74歲具重度吸菸史(菸齡累積達30包/年以上)或45至74歲女性(50至74歲男性)具肺癌家族史的民眾，每2年免費接受1次LDCT篩檢。

明年1月1日起，公費篩檢將下修為50至75歲重度吸菸史(吸菸史達20包/年以上，且有意願戒菸或戒菸15年內者)或40至75歲女性(45至75歲男性)具肺癌家族史的民眾每2年免費接受1次LDCT篩檢。讓民眾早期診斷肺癌，儘早接受治療，提升肺癌存活率。

南投醫院放射科主任周連豐主任指出，LDCT以1.25毫米的切片厚度，能夠檢測到幾毫米大小的微小結節，顯著提高了早期肺癌篩檢的精確度，使得早期肺癌無所遁形，早期揪出病灶，早期治療。