高鐵車票即日起改版 預估每年可省逾10萬度用電量

高鐵車票即日起全新改版，將以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，預計2025上半年全線12座車站的人工售票窗口將全面發售紙票，2026年車站自動售票機也將陸續更換發售QR Code紙票，在此期間紙票與磁票將並行發售，旅客在售票窗口無論購得紙票或磁票，皆可持票進站搭車。

台灣高鐵指出，新版QR Code紙票設計，運用雙色塊區隔，視覺更加鮮明容易辨識，上方白色區塊左側印有清楚的QR Code，中間則特別放大起/訖車站的站名與發車/抵達時間，右側依序條列：車次、車廂及座位號碼，乘車資訊一目了然；背面則加入指引方塊的貼心設計，讓旅客感應進站時，不必翻面也可精確找到QR Code，對樂齡長者也更加方便、友善。

此外，台灣高鐵說明，紙票改採光學感應，更可向未來車票全面無紙化的目標邁進一大步，台灣高鐵公司預估，每張紙票感應過閘耗電僅需2瓦，較磁票使用機械帶動閘門驗/出票、每張耗電90瓦，大幅節省約98%電能，預估每年可節省超過10萬度用電量。

台灣高鐵公司現行使用的白色磁票，自2018年11月22日起開始發售使用，當時取代2007年1月5日通車營運起使用的橘色磁票，為通車營運後首次車票改版；新式QR Code紙票陸續推出後，預計2026年全線車站內除售票窗口，自動售票機也將陸續販售QR Code紙票並汰除磁票。

台灣高鐵公司提醒想要搶先體驗全新QR Code紙票的旅客，即日起可在南港、板橋以及嘉義三座車站的特定售票窗口購得；後續各車站將分階段、逐步換裝新式售票機，自12月18日起於台北、桃園及彰化三站；12月24日起於台中、新竹及雲林站；自2025年1月8日起於苗栗、台南及左營站，旅客都可透過車站特定售票窗口，購得新式QR Code紙票。

台灣高鐵公司呼籲旅客，多加利用「T-EX行動購票」App，進一步響應車票無紙化的環保目標。高鐵公司統計2023年透過手機及各種電子票證（定期票、回數票、悠遊卡/一卡通等）搭乘高鐵旅客，已高達2,811萬人次，相較2022年全年2,160萬人次，大幅增加逾30%，「T-EX行動購票」App更自2023年7月起推出全新服務，讓旅客可在車站內直接透過App購買當日自該站出發的自由座車票，不僅省下排隊購票時間，更進一步提供無紙化票證的便利體驗。