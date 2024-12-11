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東北季風和冷氣團接力襲台 周六明顯轉冷探13度低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周六至下周一清晨，受到大陸冷氣團影響，明顯轉冷。聯合報系資料照片
周六至下周一清晨，受到大陸冷氣團影響，明顯轉冷。聯合報系資料照片

今天各地大致上舒適溫暖的天氣，不過，中央氣象署預報員朱美霖表示，今天傍晚開始，東北季風增強，迎風面的水氣增多，從今天傍晚到明天一整天，大台北、基隆北海岸、宜蘭降雨時間增長，尤其基隆北海岸、宜蘭留意較大雨勢。周六將明顯轉冷，有一波冷空氣南下，除了明後兩天東北季風影響氣溫稍微下降，周六到下周一清晨受到大陸冷氣團影響，各地明顯轉冷，早晚氣溫偏低情形相當有感。

目前各地晴朗，她說，北方高壓雲系前緣傍晚逐漸接近之後，北台灣、宜蘭雲量增多，降雨機率也會提高。明後兩天台灣附近東北風逐漸增強，北台灣轉為濕涼天氣，不過，比較明顯天氣轉變落在周六至下周一清晨，受到大陸冷氣團南下影響，台灣附近受到冷空氣影響明顯，氣溫偏低，下周一白天隨著高壓出海減弱，台灣附近風場轉為偏東風，到下周二整體氣溫比較回升。

降雨趨勢，朱美霖表示，今天傍晚隨著東北季風增強，下午開始迎風面大台北、宜蘭、花蓮降雨逐漸增多，到明天上午這段時間，降雨趨勢逐漸增加，新竹以北、宜蘭降雨增多，尤其基隆北海岸累積雨量有可能來到局部大雨情形。明天、周五天氣比較濕涼，新竹以北、宜花有些降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭持續降雨時間長，有可能局部大雨出現。

朱美霖表示，周六整體來說一樣受到迎風面降雨影響，桃園以北、宜花斷斷續續降雨出現。周日到下周二迎風面水氣有逐漸減少趨勢，整體和前期相比降雨減少，宜蘭山區、花蓮斷斷續續降雨，其他地區尤其中南部比較晴朗情形。

未來溫度趨勢，朱美霖表示，今天各地舒適，明後兩天白天氣溫降3度左右，夜晚整體低溫和今天清晨類似。周五之前各地清晨低溫沒有太大變化，不過周六受到大陸冷氣團南下影響，到下周一清晨各地低溫明顯，周六是明顯降溫過程，屆時北台灣以及宜蘭普遍低溫來到13、14度左右，其他各地早晚低溫比前期降3至4度左右。周六晚間到下周一清晨低溫都是比較明顯。

朱美霖表示，白天受到冷空氣影響，升溫也不是太明顯，北台灣白天15、16度上下，感受上相當偏冷。至於後期隨著天氣轉乾、冷空氣稍微減弱，下周一白天開始氣溫回升，但早晚偏涼，中南部日夜溫差大。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今明降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 東北季風

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