淡江大橋預計2025年底完工 估可帶來單日2.5萬客流量

交通部公路局11日指出，淡江大橋工程穩定推進，今年陸續續展開淡水端邊跨吊裝作業、斜張鋼索施拉作業，並於12月3日開始進行主橋鋼梁節塊河中吊裝作業，邁向工程新里程碑，也是完工前最重要的施工階段，預估將2025年底完工。

交通部長陳世凱表示，淡江大橋完工後會讓淡海跟淡水的交通有所疏解，尤其是目前只靠關渡大橋在疏運，此外對於台北港的產業動線也會相當有幫助，此外對於淡水地區的觀光效益也會有很大的效益，推估完工後將能為淡水地區帶來假日單日2.4萬至2.5萬人次的客流量。

陳世凱也說，未來也會與新北市政府一起規劃，未來在淡江大橋上舉辦跨年煙火，也將會成為世界級的亮點。

公路局指出，淡江大橋是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，由世界知名建築師Zaha Hadid設計，施工階段則由我國、新加坡、馬來西亞、日本及德國等專業技術人員組成施工團隊，共同努力打拼。完工後將成為世界最大跨徑（450公尺）的單塔不對稱斜張橋。為確保橋梁的耐久性，工程採用多重防護措施，包括抗氯離子滲透混凝土、鍍鋅鋼筋、耐候鋼材以及橋墩塗層保護，並搭配監測系統，設計使用年限高達120年。

公路局表示，淡江大橋歷經兩次修正，計畫期程至2026年2月，總經費調整為230.38億元。截至目前，工程進度已達76%，主橋塔是本工程核心，今年預計完成39升層，高度將達144公尺，2025年7月將完成全部53升層，最終高度達200公尺；八里邊跨鋼梁節塊已於112年8月完成、淡水邊跨鋼梁節塊預計於今年底完成，施工團隊也透過增加人力、優化工序等方式，積極辦理主橋鋼梁節塊河中吊裝作業，預計於2025年3月、9月分別完成八里端及淡水端鋼梁節塊閉合作業，完成全橋結構連接。

公路局說，淡江大橋完工後，不僅疏解台2線竹圍路段與關渡大橋交通清掃狀況，更能促進台北港及淡海新市鎮開發，提升濱海旅遊發展，其中縮短淡水、八里兩地產業活動及通勤距離，推估可減少15公里路程，節省25分鐘的車程，並且改善淡海新市鎮聯外交通。