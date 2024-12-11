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白內障手術人工水晶體罕見位移 日人在台就醫「喬正」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣一名65歲日籍主管10年前在日本做白內障手術，人工水晶體出現懸韌帶鬆脫。示意圖，非當事人。圖／ingimage
台灣一名65歲日籍主管10年前在日本做白內障手術，人工水晶體出現懸韌帶鬆脫。示意圖，非當事人。圖／ingimage

一名65歲日本籍主管平常在台工作，因右眼視力不穩而就醫，檢查後發現是10年前曾在日本做白內障手術人工水晶體出現懸韌帶鬆脫，導致看東西晃動，右眼矯正視力僅0.4。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛說，人工水晶體脫位是罕見的嚴重併發症，發生率僅有0.2%，可透過「經鞏膜縫合固定法」改善。

人工水晶體脫位多與囊袋及其懸韌帶的完整性及支撐能力有關，許粹剛表示，白內障手術、老化、高度近視、葡萄膜炎、外傷撞擊、色素性視網膜炎、糖尿病、異位性皮膚炎、過熟白內障、過去急性閉角發作、馬凡氏症候群，及結締組織疾病等，都會增加人工水晶體脫位的誘發風險。

治療人工水晶體脫位的傳統方法為「平坦部玻璃體切除術」，是使用人工水晶體切割器，或透過鞏膜隧道、鞏膜角膜切口，去除脫位的水晶體，再進行二次人工水晶體植入。

許粹剛說，此方法傷口大，需縫合多針角膜傷口，手術時間長約1至2小時，並且10年後可能會因為縫線斷裂，再次造成水晶體脫位的機會。

新式方法為經鞏膜縫合固定、經鞏膜三片式人工水晶體固定、虹膜嵌合固定等。許粹剛表示，自己較常使用「經鞏膜縫合固定法」，用原本的人工水晶體直接復位，不用再次更換人工水晶體。把晶狀體放在虹膜和前玻璃體腔之間，並透過相對側的縫線固定，將縫線埋入鞏膜內，並利用電燒筆燒灼，固定人工水晶體的腳及鞏膜上的位置，縮短手術時間，整體僅需40分鐘。

許粹剛提醒，人工水晶體復位仍有風險，如眼內出血、視網膜剝離、術後眼壓高、角膜水腫等。上述日本患者屬於結締組織疾病誘發的人工水晶體脫位，再經鞏膜縫合固定後，重拾視力，不再令人工水晶體晃動，術後視力1.0，無任何特殊併發症。

人工水晶體脫位，以及治療過程。圖／振興醫院提供
人工水晶體脫位，以及治療過程。圖／振興醫院提供

人工水晶體 手術 視力

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