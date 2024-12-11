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高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影
台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影

為提升旅客服務、融入ESG理念，朝無紙化目標前進，台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售，新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。高鐵表示，明年4月底高鐵12車站都會販售QR Code紙票，2026年自動售票機也陸續販售並汰除磁票。

高鐵今於南港站舉辦「高鐵新式QR Code紙票記者會」，新版QR Code紙票設計，運用雙色塊區隔，視覺更加鮮明容易辨識，上方白色區塊左側印有清楚的QR Code，中間則特別放大起／訖車站的站名與發車／抵達時間。

右側依序條列車次、車廂及座位號碼，乘車資訊一目了然；背面則加入指引方塊的貼心設計，讓旅客感應進站時，不必翻面也可精確找到QR Code，不僅輕鬆掌握乘車資訊，對樂齡長者也更加方便、友善。

高鐵發言人顏昭立表示，新版紙票改採光學感應，向未來車票全面無紙化的目標邁進一大步，每張紙票感應過閘耗電僅需2瓦，較磁票使用機械帶動閘門驗／出票、每張耗電90瓦，大幅節省約98%電能，預估每年可節省超過10萬度用電量。

顏昭立指出，現行使用的白色磁票，自2018年11月22日起開始發售使用，當時取代2007年1月5日通車營運起使用的橘色磁票，為通車營運後首次車票改版；新式QR Code紙票陸續推出後，預計2025上半年，全線12座車站的人工售票窗口將全面發售紙票，2026年除售票窗口，自動售票機也將陸續販售QR Code紙票並汰除磁票。

顏昭立提醒，想搶先體驗全新QR Code紙票的旅客，即日起可在南港、板橋以及嘉義3座車站的特定售票窗口購得，後續各車站將分階段、逐步換裝新式售票機。自12月18起於台北、桃園及彰化3站；12月24起於台中、新竹及雲林站；自2025年1月8起於苗栗、台南及左營站，旅客都可透過車站特定售票窗口，購得新式QR Code紙票。

高鐵統計，2023年透過手機及各種電子票證，包含定期票、回數票、悠遊卡/一卡通等搭乘高鐵旅客，已高達2811萬人次，相較2022年全年2160萬人次，大幅增加逾30%。

高鐵表示，「T Express」行動購票App更自2023年7月起推出全新服務，讓旅客可在車站內直接透過App購買當日自該站出發的自由座車票，不僅省下排隊購票時間，更進一步提供無紙化票證的便利體驗，讓旅客與台灣高鐵一起為珍惜地球資源盡一份心力。

台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影
台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影
台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影
台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影
台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影
台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白色磁票，今起在南港、板橋、嘉義等3車站販售櫃台販售。新版車票面積較原本磁票放大逾1倍，但字體也放大1.5倍。記者林俊良／攝影

嘉義 高鐵

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