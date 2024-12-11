無名指、食指暗藏生理密碼！醫曝影響飲酒習慣：男性更明顯

醫師黃軒近日指出，根據國外研究「你的無名指，藏有秘密」，表示依據比例無名指的長度可能和「飲酒傾向」有關！像是無名指長的人更能大量飲酒，而男性與這種關聯性尤為明顯。

黃軒在臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，最近一項刊登於《American Journal of Human Biology》的研究發現，無名指的長度也許和飲酒有關。首先，在胎兒期已決定的手指比例，尤其是無名指與食指的長度，會在胎兒期，就先由性荷爾蒙的濃度高低決定好。雄性荷爾蒙（Testosterone)暴露過高的人，無名指相對更長，反之則是食指較長。

另外手指長度相近的話，可能意味著胎兒期的男女性別荷爾蒙剛好平均適中。這項研究發現這些比例與性別荷爾蒙的暴露高低有密切關聯，而性荷爾蒙對人們的行為和生理影響深遠，同時也包括飲酒習慣。這項研究是由英國斯旺西大學的團隊進行的實驗，一共調查了258名大學生，其中169名為女性。

研究結果顯示，無名指更長的學生多數有大量飲酒的習慣，而且男性特別明顯，這些可能與其在胎兒期接觸更高雄性荷爾蒙的睾固酮有關。研究人員發現，手指比例不但可以反映胎兒期性荷爾蒙的影響，還觀察到「酒精依賴者」的無名指普遍比食指長。

黃軒提醒，當然這個研究也有限制和缺點，胎兒期的睾固酮暴露，對大腦和身體具有「組織性的影響」，不僅塑造了手指比例，還會透過荷爾蒙在青春期激發，進一步影響成年行為，例如飲酒傾向。然而要注意的是，這僅是「無法證明的」一種統計上的關聯。手指比例並沒有被證實等於酒量命運，研究結果僅代表一種「可能」的傾向，而「非必然結果」，飲酒行為主要還是會受到「文化、社會和心理」等多方面的影響。

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