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難和人聊天還面臨失智風險 她60歲做1決定終能燦笑

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清介紹人工電子耳。記者賴昀岫／攝影
台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清介紹人工電子耳。記者賴昀岫／攝影

長期戴耳機或處於工廠等噪音環境，恐導致聽力損害，老年聽損未改善則有增加腦部退化的風險，有些人會使用助聽器，如仍無法有效改善聽力，則可評估使用人工電子耳。醫師指出，曾有名60多歲女性，原本都聽不見朋友說話，裝上人工電子耳終於可以與人相談甚歡，露出燦爛笑容，但裝設人工電子耳，對於聽神經缺損或萎縮、感染、鼓膜穿孔等不適用。

耳朵所聽見的聲音，是由聲波經過中耳鼓膜震動後，傳遞到內耳的耳蝸產生的電訊號，再藉由聽神經傳到腦部形成聽覺，當耳蝸受損無法傳導電訊號時，置放人工電子耳是現今發展成熟的解決方案。

台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清提到，嬰幼兒先天聽損，可能造成口語、語言、認知、課業落後；成人後天性聽損者，則可能面臨口語人際溝通障礙、憂鬱、認知能力下降即失智等，而老化、突發性耳聾、中耳炎惡化、噪音性聽損及耳毒性藥物等，也都可能導致聽力損害。

對於使用助聽器無法有效改善聽力的重度至極重度聽損者，可以評估是否適用人工電子耳，林鴻清指出，曾有位60多歲的女性，本來聽不清楚朋友講話，直到自費安裝人工電子耳後，當天就可以和朋友正常溝通，患者認為這筆錢花得相當值得，臨床端則期待，健保給付成人裝置單側人工電子耳。

林鴻清表示，人工電子耳的組成有內、外兩大部分，內部分是接受器與聽神經傳遞電極；外部分是線圈與聲音處理器，作用是藉由外部懸掛在耳後聲音處理器的麥克風接收聲波，經線圈傳送訊號至埋於內耳的接收器，由電極直接向聽覺神經傳遞訊號，繞過內耳喪失功能的部份以建立聽覺。

植入人工電子耳前，要進行聽力檢查、助聽器效益驗證、語言能力評估、影像學檢查與社會心理評估，不過，也並非所有患者都適合安裝，林鴻清說，聽神經缺損或萎縮、中樞的聽覺認知系統受損、植入耳的外耳或中耳感染、鼓膜穿孔，以及任何醫學跡象顯示不適合做中耳或內耳手術者就不適合。

人工電子耳屬於第三等級高風險醫療器材，食藥署醫療器材及化粧品組科長林汝青說，統計至本月10日，﻿目前效期內許可證共計39張，上市前會審查﻿電性安全、電磁相容性、生物相容性、 滅菌確效、軟體確效及如聲學性能、機械性能、磁場性能、電場性能、傳輸性能等功能性測試。

人工電子耳適用族群。圖／食藥署提供
人工電子耳適用族群。圖／食藥署提供
台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清說，植入人工電子耳前，要進行聽力檢查、助聽器效益驗證、語言能力評估、影像學檢查與社會心理評估。記者賴昀岫／攝影
台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清說，植入人工電子耳前，要進行聽力檢查、助聽器效益驗證、語言能力評估、影像學檢查與社會心理評估。記者賴昀岫／攝影

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