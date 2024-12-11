難和人聊天還面臨失智風險 她60歲做1決定終能燦笑

長期戴耳機或處於工廠等噪音環境，恐導致聽力損害，老年聽損未改善則有增加腦部退化的風險，有些人會使用助聽器，如仍無法有效改善聽力，則可評估使用人工電子耳。醫師指出，曾有名60多歲女性，原本都聽不見朋友說話，裝上人工電子耳終於可以與人相談甚歡，露出燦爛笑容，但裝設人工電子耳，對於聽神經缺損或萎縮、感染、鼓膜穿孔等不適用。

耳朵所聽見的聲音，是由聲波經過中耳鼓膜震動後，傳遞到內耳的耳蝸產生的電訊號，再藉由聽神經傳到腦部形成聽覺，當耳蝸受損無法傳導電訊號時，置放人工電子耳是現今發展成熟的解決方案。

台北馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部資深主治醫師林鴻清提到，嬰幼兒先天聽損，可能造成口語、語言、認知、課業落後；成人後天性聽損者，則可能面臨口語人際溝通障礙、憂鬱、認知能力下降即失智等，而老化、突發性耳聾、中耳炎惡化、噪音性聽損及耳毒性藥物等，也都可能導致聽力損害。

對於使用助聽器無法有效改善聽力的重度至極重度聽損者，可以評估是否適用人工電子耳，林鴻清指出，曾有位60多歲的女性，本來聽不清楚朋友講話，直到自費安裝人工電子耳後，當天就可以和朋友正常溝通，患者認為這筆錢花得相當值得，臨床端則期待，健保給付成人裝置單側人工電子耳。

林鴻清表示，人工電子耳的組成有內、外兩大部分，內部分是接受器與聽神經傳遞電極；外部分是線圈與聲音處理器，作用是藉由外部懸掛在耳後聲音處理器的麥克風接收聲波，經線圈傳送訊號至埋於內耳的接收器，由電極直接向聽覺神經傳遞訊號，繞過內耳喪失功能的部份以建立聽覺。

植入人工電子耳前，要進行聽力檢查、助聽器效益驗證、語言能力評估、影像學檢查與社會心理評估，不過，也並非所有患者都適合安裝，林鴻清說，聽神經缺損或萎縮、中樞的聽覺認知系統受損、植入耳的外耳或中耳感染、鼓膜穿孔，以及任何醫學跡象顯示不適合做中耳或內耳手術者就不適合。