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高鐵新式QR Code紙票 旅客持票過閘更省時

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
高鐵車票即日起全新改版，以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更加方便、省時；紙票面積更較原本磁票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次/座位等各種乘車資訊更加清楚呈現。記者林俊良／攝影
高鐵車票即日起全新改版，以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更加方便、省時；紙票面積更較原本磁票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次/座位等各種乘車資訊更加清楚呈現。記者林俊良／攝影

台灣高鐵車票即日起全新改版，此次是以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更加方便、省時；紙票面積更較原本磁票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次／座位等各種乘車資訊更加清楚呈現。

台灣高鐵公司表示，配合設備更換作業時程，即日起各車站售票窗口將逐步開始發售新式QR Code紙票，預計2025上半年全線12座車站的人工售票窗口將全面發售紙票，2026年車站自動售票機也將陸續更換發售QR Code紙票，在此期間紙票與磁票將並行發售，旅客在售票窗口無論購得紙票或磁票，皆可持票進站搭車。

台灣高鐵新版QR Code紙票設計，運用雙色塊區隔，視覺更加鮮明容易辨識，上方白色區塊左側印有清楚的QR Code，中間則特別放大起／訖車站的站名與發車／抵達時間，右側依序條列：車次、車廂及座位號碼，乘車資訊一目了然；背面則加入指引方塊的貼心設計，讓旅客感應進站時，不必翻面也可精確找到QR Code，不僅輕鬆掌握乘車資訊，對樂齡長者也更加方便、友善。

台灣高鐵配合設備更換作業時程，即日起各車站售票窗口將逐步開始發售新式QR Code紙票，預計2025上半年全線12座車站的人工售票窗口將全面發售紙票，2026年車站自動售票機也將陸續更換發售QR Code紙票，在此期間紙票與磁票將並行發售，旅客在售票窗口無論購得紙票或磁票，皆可持票進站搭車。記者林俊良／攝影
台灣高鐵配合設備更換作業時程，即日起各車站售票窗口將逐步開始發售新式QR Code紙票，預計2025上半年全線12座車站的人工售票窗口將全面發售紙票，2026年車站自動售票機也將陸續更換發售QR Code紙票，在此期間紙票與磁票將並行發售，旅客在售票窗口無論購得紙票或磁票，皆可持票進站搭車。記者林俊良／攝影
高鐵車票即日起全新改版，紙票面積更較原本磁票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次/座位等各種乘車資訊更加清楚呈現。記者林俊良／攝影
高鐵車票即日起全新改版，紙票面積更較原本磁票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次/座位等各種乘車資訊更加清楚呈現。記者林俊良／攝影
高鐵車票即日起全新改版！此次是以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更加方便、省時。記者林俊良／攝影
高鐵車票即日起全新改版！此次是以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更加方便、省時。記者林俊良／攝影

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