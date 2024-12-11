高鐵新式QR Code紙票 旅客持票過閘更省時

台灣高鐵車票即日起全新改版，此次是以QR Code紙票逐步取代原本的磁條式車票，旅客可以直接掃描通過閘門，更加方便、省時；紙票面積更較原本磁票放大逾1倍、字體放大1.5倍，讓車次／座位等各種乘車資訊更加清楚呈現。

台灣高鐵公司表示，配合設備更換作業時程，即日起各車站售票窗口將逐步開始發售新式QR Code紙票，預計2025上半年全線12座車站的人工售票窗口將全面發售紙票，2026年車站自動售票機也將陸續更換發售QR Code紙票，在此期間紙票與磁票將並行發售，旅客在售票窗口無論購得紙票或磁票，皆可持票進站搭車。