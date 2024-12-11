更換座位、量能不足引發潑水之亂？ 高鐵說話了

高鐵近期發生自由座潑水風波，引發各界高度專注，除認為高鐵應禁止自由座更換座位，也質疑高鐵運能不足。高鐵營業資深副總經理兼發言人顏昭立強調，自由座就是讓旅客有空位就能搭乘，沒有更換位置的問題；至於運能，除常態增班外，也會隨時觀察旅客需求來增班。

高鐵8日一列826車次列車爆發旅客互潑水衝突，一名女子疑為爭搶自由座，刻意潑水到男童身上，男童母親不滿，一怒之下高舉礦泉水往女子頭上淋，過程全被拍攝並上傳至網路社群，自由座議題引發外界討論。交通部長陳世凱公開譴責暴力，除將要求高鐵加強保全巡查，另交通部也會與高鐵討論自由座的安排。

高鐵今天於高鐵南港站舉辦「高鐵新式QR Code紙票記者會」，會後接受聯訪真對運能不足部分，顏昭立表示，台灣高鐵現在運能符合大眾需求，尖峰時段如果瞬間湧入大量旅客與大量交易，沒辦法完全因應時，會呼籲旅客從兩邊疏散。

顏昭立說，台灣高鐵運量策略就是，隨時觀測旅客需求，例如去年7月至今年7月，從原先的1016班增加至1103班，共增班了87班，增幅8.6%。今年除了常態增班，今年11、12月9個周末增加273班，隨時因應旅客在周末運能高需求的時候增班。

針對自由座潑水事件後，外界討論是否禁止更換座位，顏昭立說，自由座就是讓旅客有空位就可以搭乘，沒有更新位置的問題。當天發生事件時，當時的自由座其實不擁擠，因此要呼籲，高鐵公司一直以快速安全且準時，把護送旅客到目的地為第一優先，致力於便利安全。

顏昭立強調，整個安全舒適角度，是要由台灣高鐵及旅客共同一起努力，提醒記得乘車禮節，台灣是富而好禮的社會，大家相互包容體諒 ，若有問題，高鐵乘務人員第一時間也樂意協助幫忙。