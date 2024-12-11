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豐原醫院「做四月日」收涎儀式 祈福新生兒患者平安成長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中一名父親在醫院抱著新生兒，感受生命力與溫暖。圖／衛福部豐原醫院提供
台中一名父親在醫院抱著新生兒，感受生命力與溫暖。圖／衛福部豐原醫院提供

一名新生兒出生後被診斷出心室中隔缺損，在衛福部豐原醫院急救守護下逐漸恢復健康，日前在他將出院前夕，院方安排「做四月日」收涎儀式，為新生兒祈福平安成長。

一名新生兒原本被診斷為心室中隔缺損的病嬰，出生就接受心臟手術、氣管切開手術及多次急救，經歷數次生命垂危的挑戰；當他胎齡4個月時，轉至豐原醫院小兒加護病房繼續接受照護，兒科、護理、呼吸治療、復健、營養等專業團隊日夜守護，新生兒日前出院。

在他出院前夕，兒科團隊主動幫為生命奮戰的小英雄舉辦「做四月日」收涎儀式；豐原醫院表示，「做四月日」是指在嬰兒滿4個月時舉行收涎的傳統習俗，期望寶寶身體健康成長和停止流口水。

小兒加護病房護理長吳嘉玲表示，照顧這名新生兒過程除了疾病專業照護，還有心理及家庭支持關懷，這樣才能真正做到換位思考、視病猶親。

兒科主任馬志豪表示，豐原醫院期望提供大台中山城最佳的醫療照護，兒科的初衷，守護每一位生命，讓每一位孩子都能平安健康成長。

新生兒 豐原

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