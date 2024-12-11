春節離島航線第二波加班機 逾萬個座位17日起開賣

為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，已針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，總計提供10272個座位數，將於12月17日下午6時起統一開放訂位。

民航局指出，春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）前已陸續於11月19日至21日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供4978個座位數，金門航線提供5294個座位數，總計提供10272個座位數。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月17日訂票者，應於12月19日16時前完成開票）。

另外，民航局也說，國內航線全額客運票價將於12月31日起配合國內航空燃油價格調降，此次春節離島管制航線第二波加班機，將以新票價銷售，提醒旅客如以調整前票價購買春節期間機票，將由航空公司退還差價，旅客可洽航空公司或至其官網查詢相關資訊。

民航局提醒，此次春節假期於尖峰時段2025年1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，離峰時段及反向航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班。此外，航空公司已針對反向機票提供優惠。