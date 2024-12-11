快訊

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

AI求才／師資搶輸業界 清大為教授加薪50萬能破困境？

LINE免費貼圖6款！這款「不可瑟瑟」免任務用半年 卡娜赫拉慶耶誕新年

聽新聞
0:00 / 0:00

春節離島航線第二波加班機 逾萬個座位17日起開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
春節離島第二波加班機12月17日開賣。本報資料照片
春節離島第二波加班機12月17日開賣。本報資料照片

為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局今天宣布，已針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，總計提供10272個座位數，將於12月17日下午6時起統一開放訂位。

民航局指出，春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）前已陸續於11月19日至21日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供4978個座位數，金門航線提供5294個座位數，總計提供10272個座位數。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月17日訂票者，應於12月19日16時前完成開票）。

另外，民航局也說，國內航線全額客運票價將於12月31日起配合國內航空燃油價格調降，此次春節離島管制航線第二波加班機，將以新票價銷售，提醒旅客如以調整前票價購買春節期間機票，將由航空公司退還差價，旅客可洽航空公司或至其官網查詢相關資訊。

民航局提醒，此次春節假期於尖峰時段2025年1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段航班需求大，離峰時段及反向航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段航班。此外，航空公司已針對反向機票提供優惠。

春節返鄉 民航局 航線

延伸閱讀

陸劃設7保留空域三天 民航局：航班正常不受影響

棒球／金酒與統一獅辦少棒交流賽 邀12強國手金門教學子打球

金門「平均壽命」沒資料 衛生局長：持續向中央反映

金門戒嚴政治案件特展 盼說出在地敘事

相關新聞

更換座位、量能不足引發潑水之亂？ 高鐵說話了

高鐵近期發生自由座潑水風波，引發各界高度專注，除認為高鐵應禁止自由座更換座位，也質疑高鐵運能不足。高鐵營業資深副總經理兼...

高鐵3車站開賣「新版QR Code紙票」 現行磁票2026年汰除

為提升旅客服務、融入ESG理念，朝無紙化目標前進，台灣高鐵車票改版更新為「QR Code紙票」，取代現行使用的插卡式的白...

影／小心吃下肚！高市抽驗冬至應景食品 這2件違規

冬至將到，高市衛生局在餐飲業、市場攤販及超市賣場等場所抽驗冬至的應景食品，包括禽畜肉品、湯圓、水產品及加工品，共計132...

元旦國道交通估與平日相近 將機動開放路肩、匝道儀控

明年元旦為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，當日多為短途單日旅遊旅次，或前往跨年活動後，返回居住地旅次，預估交通...

歲末年終高麗菜比肉貴消費者叫苦 農糧署出手菜價回穩時間曝

往年入秋菜價平穩，今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，...

超商麵包兩成分傷身？營養師怒轟「亂講吸互動」：你體內就有

短影音近年來盛行，TikTok用戶數更是逐年上升，然而不少未經查證的不實影片也在平台竄流，倘若缺乏媒體釋讀能力恐怕會受到許多影響。近日TikTok流傳著一則影片，內容是踢爆超商麵包的「脂肪酸的甘油脂」、「麥芽糊精」其實對人體有害，營養師林世航見狀怒轟「我們一天到晚在闢謠，就是有人持續在造謠」，指出影片的理論完全不正確，且對方在留言區附上「股票投資訊息」明顯是刻意利用錯誤資訊吸引互動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。