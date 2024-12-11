超商麵包兩成分傷身？營養師怒轟「亂講吸互動」：你體內就有

短影音近年來盛行，然而不少未經查證的不實影片也在各平台竄流，缺乏媒體識讀能力的人恐怕會被誤導。近日TikTok流傳著一則影片，內容是踢爆超商麵包的「脂肪酸甘油脂」、「麥芽糊精」其實對人體有害，營養師林世航見此怒轟「我們一天到晚在闢謠，就是有人持續在造謠」，指出影片的理論完全不正確，且對方在留言區附上「股票投資訊息」明顯是刻意利用錯誤資訊吸引互動。

林世航在臉書粉專「林世航營養師的探索營養」憤怒糾正TikTok短影音對「脂肪酸甘油脂」與「麥芽糊精」錯誤資訊，他表示脂肪酸甘油酯就是乳化劑，可以把油、水混合，諷刺道「硬要說的話，你體內的三酸甘油酯不也就是三個脂肪酸的甘油酯？這到底和血糖升高有什麼關係」。

至於麥芽糊精的有害說法，他指出麥芽糊精被包在大豆卵磷酯的括號內，大豆卵磷酯是「天然來源」的乳化劑，因為用量少，很難直接使用，所以需要用一些麥芽糊精填充方便使用，而因為全展開時需要把所含的添加物都寫出來，它的排序那麼後面，就是因為用量少，接著強調「真的會引起血糖反應的是排名第一的麵粉」。

林世航無奈表示「麥芽糊精就是『糊精』，是澱粉的半消化物，吃飯吃麵的半消化態都有」，此外，他也發現網站是刻意用這樣的影片吸引互動，留言再悄悄放上「索取股票投資訊息」，怒轟難怪台灣人媒體識能越來越低，就是因為一天到晚有人在亂講話。

有網友在留言區勸營養師反思「為什麼營養師的話不會被當作專業的參考指南？而阿貓阿狗都可以拍短影音刷流量」，指出現在一堆營養師都變成毫無專業度的帶貨網紅，粉專連衛教都懶得做，只會貼食物熱量表刷流量。對此，林世航也反擊，認為這是兩回事，因為多數民眾的識能本身就不佳，所以噱頭性的、誇大不實的資訊就很容易被擴散，加上營養、食品太過民生，還會有長輩家用「生活經驗」來反駁，營養師再專業也無能為力。