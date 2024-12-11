研究：每天運動半小時 增加記憶力降失智

每天運動半小時，可避免罹患認知障礙、失智症！一項調查指出，每天30分鐘的中強度運動並在晚上擁有至少6小時睡眠，將有助於改善認知能力，反之，久坐行為將有損大腦記憶。專家呼籲，認知能力下降會是衰老的正常現象，規律運動才能帶來正面影響。

提升認知能力

《獨立報》報導，一項倫敦大學學院研究指出，進行30分鐘的中強度運動並在晚上擁有至少6小時睡眠，將有助於改善隔天的認知能力。事實上，身體活動有助於增加大腦血流量和刺激神經傳導物質，其持續時間也似乎比過往研究所預期的更長。

實驗中，76名年齡在50-83歲的成年人（無認知障礙或失智症）佩戴測量儀器，研究人員以八天的時間追蹤睡眠狀況，並讓受試者進行簡單的線上認知測試，以紀錄他們的注意力、記憶力和處理速度等能力。結果顯示，每增加30分鐘運動會使記憶能力分數增加2-5%。

此外，每晚睡眠至少6小時的人，隔天的記憶力、注意力和反應速度有更高分數。然而，久坐行為每增加30分鐘，隔天的記憶分數便呈現小幅下降。不過，這項研究也有局限性，包括參與者受教育程度高、健康狀況良好以及日常體育活動水平高。

規律運動很重要

《衛報》報導，研究人員尚未清楚運動對隔天記憶力的影響因素，而神經傳導物質的好處也只能持續數個小時。該研究第一作者布隆伯格指出，運動對大腦的長期益處將有不同的潛在機制，而良好的睡眠也會有所幫助。

「認知能力下降會是衰老的正常現象。」布隆伯格認為，隨著年齡的增長，中老年人應開始思考：哪些小事可以改善自己的認知功能、獨立性和社會參與。

【更多精采內容，詳見 】