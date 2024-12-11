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影／小心吃下肚！高市抽驗冬至應景食品 這2件違規

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局派員稽查賣場。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局派員稽查賣場。記者郭韋綺／翻攝

冬至將到，高市衛生局在餐飲業、市場攤販及超市賣場等場所抽驗冬至的應景食品，包括禽畜肉品、湯圓、水產品及加工品，共計132件，其中1件太空鴨檢出動物用藥超標，另1件小湯圓檢出防腐劑超標，依法裁處。

衛生局表示，近來民眾選購冬至應景食品，選購湯圓或其配料時，應該避免挑選色澤過於鮮豔及有刺鼻異味產品，注意產品外包裝標示資訊，如品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等。

衛生局近期也到超市、攤販、賣場及餐點店，包括禽畜肉品64件，各式湯圓包含芋圓及番薯圓共37件，以及水產品及加工品31件，依檢體類別分別檢驗動物用藥、防腐劑、殺菌劑、著色劑、順丁烯二酸等項目檢視。

有2件違規，其中1件太空鴨檢出動物用藥超標，業者尚無法提具上游廠商單據，將依據食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，動物用藥殘留量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者依同法第44條第1項第2款規定可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

另1件小湯圓檢出防腐劑超標，經查來源商為外縣市，已移請所轄衛生局辦理，依違反食安法第18條第1項規定，檢出防腐劑超標，違者依同法第47條第1項第9款規定可處3萬元以上3百萬元以下罰鍰，倘溯源過程業者無法提供或拒不提供單據，違者依同法第47條第1項第11款或第12款規定可處3萬元以上3百萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，採買原則應以適量購買、妥善保存及儘速食用完畢，以確保產品新鮮及食用安全；另享用火鍋時，建議多選擇當季天然未加工食材並均衡搭配食用各式蔬果，以減少身體的負擔。

高市衛生局派員稽查賣場。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局派員稽查賣場。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局抽驗太空鴨違規檢出動物用藥超標。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局抽驗太空鴨違規檢出動物用藥超標。記者郭韋綺／翻攝
小湯圓檢出防腐劑超標，依法裁處。記者郭韋綺／翻攝
小湯圓檢出防腐劑超標，依法裁處。記者郭韋綺／翻攝

湯圓 衛生局 超標

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