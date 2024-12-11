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元旦國道交通估與平日相近 將機動開放路肩、匝道儀控

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，元旦當日交通量與平日相近。中央社
高速公路局預估，元旦當日交通量與平日相近。中央社

明年元旦為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，當日多為短途單日旅遊旅次，或前往跨年活動後，返回居住地旅次，預估交通量與平日相近，考量假期當日及前一日都會區周邊景點可能出現跨年或旅遊車潮，導致鄰近景點高速公路路段出現局部壅塞情形，規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

高公局也說，為避免過多短途車輛行駛國道影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸的主要功能，元旦當天將採單一費率（即打75折、無20公里免費）收費，呼籲短程用路人利用地方道路前往目的地。

高公局表示，民眾若參加跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車者盡量提早出門，行前先檢查車輛狀況，並避免於跨年活動後疲勞駕駛，另也提醒民眾行駛國道途中，勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

2025年元旦國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供
2025年元旦國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供

國道 跨年 高公局

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