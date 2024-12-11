職場壓力侵蝕家庭時間 婦兒盟盼關注母職、強化離線權

我國心理健康在亞洲排行中段班，據調查，近9成民眾處於高度或中度心理健康風險。全國婦兒團體聯盟副召集人單信愛表示，職場的壓力嚴重影響健康，女性心理健康影響更甚男性，也侵蝕家庭時間，因此提出4項倡議包含離線權立法、推動母職友善活動、彈性親子假，及心理諮商補助對象放寬。

單信愛指出，據《2023亞洲心理健康指數》調查，我國心理健康排名亞洲12國中第6名，87%受訪者處於高度或中度心理健康風險，與日、韓、香港、馬來西亞相當，會造成員工敬業度降低、流動率提升等風險，其中女性心理健康指數更低於男性。

單信愛也說，根據調查75.7%的受訪者認為工作壓力損害心理健康，以及近期職場霸凌爭議，有超過半數是發生在上對下，然而卻常規則於領導風格或是辦公室政治，因此沒有採取積極行動，進而引發更大問題。另，根據2023年勞工生活及就業狀況調查顯示，24.5%的勞工下班後仍被交辦工作，隱性工時侵蝕家庭時間。

單信愛指出，員工下班後的是否可以不回應主管訊息的「離線權」，法規缺乏明確規範，目前落實效果不佳；再者，母職角色長期以來被視為理所當然，但缺乏相應的社會認可與支持，過高的文化期待與不平等的家庭責任分配，加劇了母職壓力。

婦兒盟、台灣全國媽媽護家護兒聯盟與為人母公司聯合提出四大訴求，第一離線權力法，減少隱性工時對心理健康的持續侵蝕，讓母職角色擁有更多家庭時間。第二推動母職友善活動，為人母公司執行長陳渝淇，以「媽媽幸福尾牙」為例，活動肯定母職的付出，也提供兒童遊戲區等，以母職角色設計的友善活動。

第三彈性親子假與親職教育假，推動每月8小時親職假，保障父母處理家庭事務的時間，同時設立親職教育假，協助家庭角色平衡。第四擴大心理健康服務範圍，媽媽盟副秘書長唐仙美表示，目前衛福部的諮商補助設有年齡上限45歲，希望取消限制讓更多母親可使用。