近30%民眾「視網膜異常」揪出共病 醫：40歲以上須注意

隨著科技進步，眼底攝影成為一項至關重要的眼科檢測工具。有健檢機構分析，近30%的受檢民眾在接受眼底攝影後，發現視網膜異常或其他潛在病變。醫師表示，視網膜異常可能是糖尿病、高血壓、心血管等疾病的早期指標，也提醒民眾留意徵兆背後隱藏的健康危機。

眼科醫師王錦銘指出，研究發現，眼底異常牽涉多種潛在疾病，其中視網膜內的血管狀況，尤其是狹窄、出血或滲漏等現象，可能是高血壓、動脈硬化等疾病的前兆，也與心臟病、中風等疾病有關。

此外，王錦銘也說，糖尿病患者的視網膜病變風險非常高，研究顯示，高達60%至80%的糖尿病患者，會在疾病進程中發展出視網膜病變，是由於長期的血糖控制不良導致微血管受損，不僅威脅視力健康，還可能加重糖尿病並引發其他併發症。

王錦銘表示，許多眼部異常在早期沒有症狀，患者在初期並不會察覺眼睛健康的變化，且現代人經常使用電子設備，大幅增加眼睛負擔，因此他也呼籲，40歲以上民眾應至少每年一次眼睛檢查，若有家族病史則可適當提前安排。

王錦銘提到，眼底攝影提供的不僅是眼部健康的數據，也能識別其他潛在的健康問題，屬於全身性健康的重要觀察指標，及早發現視網膜問題，可為了及時治療贏得寶貴時間，更能有效減少併發症。

除了定期檢查，民眾長時間使用手機、電腦等電子設備也會增加眼睛負擔，王錦銘建議，每使用30分鐘應稍作休息，也可採取保護措施如藍光過濾眼鏡，並多看遠處以放鬆眼部肌肉。此外，攝取富含維生素A和抗氧化劑的食物，如深綠色蔬菜、胡蘿蔔、藍莓等，有助於維持眼部健康。