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冬至前 桃園衛生局抽檢220件湯圓等應景食品 1件農藥超標

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局這一波冬至前食品抽查包括傳統市場。圖／衛生局提供
衛生局這一波冬至前食品抽查包括傳統市場。圖／衛生局提供

桃園市衛生局讓民眾食的安心，冬至前日前於傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及製造業等處抽驗冬至應景食品總計220件，其中1件不合格，已責令業者下架，並移請來源所轄衛生局追蹤貨源。詳細抽驗結果已公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台。

衛生局表示，冬至是為冬季重要的節氣之一，適合親朋好友們一起相聚圍爐及吃湯圓，有迎接圓滿豐碩的意象，這次冬至應景食品抽驗品項包含湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、禽畜水產品、豆製品等產品，檢驗微生物、防腐劑、非法定色素、順丁烯二酸、農藥殘留、動物用藥、硼酸及其鹽類、過氧化氫、皂黃等項目，結果有1件「辣椒」產品檢出農藥撲克拉(Prochloraz) 0.06 ppm，容許量0.01 ppm殘留量超過標準，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處6萬至2億元罰鍰，已責令業者下架產品不得販售，並移請供應商所轄衛生局追查。

衛生局提醒，購買冬令食品及火鍋料時，應盡量選購衛生完整包裝食品，並看清食品標示及保存期限；選購散裝食品需要留意現場的環境衛生及保存條件，再以「看顏色、聞味道、挑外觀」來判斷新鮮程度，購買後應儘速食用及妥適保存，避免細菌滋生。衛生局也建議吃美食要搭配高纖蔬果生鮮食材烹飪及配合適當運動，以免增加身體負擔，讓冬至佳節吃得健康暖心又安心。

如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。

冬至 抽驗 衛生局

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