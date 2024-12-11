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迎2025曙光…台東這兩處熱門景點延續去年停辦 4K鏡頭君上陣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東三仙台「鏡頭君」已恢復上工，可24小時完整記錄絕美曙光。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像
台東三仙台「鏡頭君」已恢復上工，可24小時完整記錄絕美曙光。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像

2025年將到來，連槓23年的台東太麻里曙光園區及成功三仙台跨年迎曙光，兩地確定延續去年模式，不舉辦活動，但仍開放場域讓民眾可以自由進出迎曙光。公所及東管處也介紹其他迎曙光景點選擇。

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，疫情後就取消迎曙光主題活動，但會延續去年模式，園區內燈光開啟，並開放民眾自由進出跨年迎曙光，但呼籲自身安全還是要小心。

太麻里鄉長王重仁說，曙光園區部分設施仍在整修中，且今年接連遭山陀兒、康芮及天兔颱風侵襲，園區還再重建中，確定明年元旦前無法完工，考量民眾安全，跨年迎曙光活動決定停辦。

2024年剩不到3個星期，就要迎接2025新年到來，而大家眾所期待的台東跨年迎曙光活動，三仙台及太麻里曙光園區確定停辦，雖然已連續23年沒看到曙光，但仍不減民眾興致，堅持要看到曙光乍現的瞬間。

事實上，除了三仙台及曙光園區外，這兩地因位處海岸，沿線幾乎都是迎曙光景點，且還有線上同步的「鏡頭君」，林維玲表示，三仙台即時影像能全程記錄完整的曙光，網友可守在鏡頭前迎曙光，還能回放不錯過。

王重仁表示，華源曙光觀景台、金針山、華源海灣等地方，沿線海岸都是觀賞點，同時也有24小時4K華源即時影像，民眾不必擔心沒地方迎曙光。

台東太麻里曙光園區部分設施仍在整修中，且今年接連遭山陀兒、康芮及天兔颱風侵襲，園區還再重建中，確定明年元旦前無法完工，考量民眾安全，跨年迎曙光活動決定停辦。本報資料照片
台東太麻里曙光園區部分設施仍在整修中，且今年接連遭山陀兒、康芮及天兔颱風侵襲，園區還再重建中，確定明年元旦前無法完工，考量民眾安全，跨年迎曙光活動決定停辦。本報資料照片
台東成功三仙台疫情後就取消迎曙光主題活動，但今年會延續去年模式，園區內燈光開啟，並開放民眾自由進出跨年迎曙光。記者尤聰光／攝影
台東成功三仙台疫情後就取消迎曙光主題活動，但今年會延續去年模式，園區內燈光開啟，並開放民眾自由進出跨年迎曙光。記者尤聰光／攝影
台東太麻里華源曙光觀景台4K即時影像，民眾可線上迎曙光。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像
台東太麻里華源曙光觀景台4K即時影像，民眾可線上迎曙光。圖／擷取自曙光觀景台4K即時影像

三仙台 跨年 迎曙光

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