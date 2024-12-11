起床時胸口緊悶冒冷汗 49歲心梗男有警覺跑急診救回一命

1名49歲男子早上起床時發現胸口緊悶且全身冒冷汗，因為有高血壓與高血脂病史，他提高警覺，立即前往急診就醫。經過心電圖與抽血檢查，確定是急性心肌梗塞，醫師緊急手術，為他放置1個血管支架，順利救回他一命，後續在門診追蹤時，又加放了2個支架，加上努力戒菸並配合藥物治療，終於讓生活恢復常軌。

長安醫院心臟血管科醫師廖茂芳說，供應心臟血流的冠狀動脈共有3條分支，患者在首次緊急手術中，先打通堵塞達95%的「左前降支」，但另外兩條血管也狹窄超過八成，讓他在出院後仍經常感到呼吸困難，因此決定回到醫院，再次施行支架手術，徹底解決心血管問題。

他說，雖然這3個血管支架撐起了患者的冠狀動脈，但裝了支架的血管仍可能再次堵塞。因為，放支架相當於在血管內手術，手術部位的血管壁可能吸引血小板聚集，形成疤痕組織，導致支架放置處再次狹窄。臨床統計發現，使用健保給付的金屬支架，約有10%~15%的再狹窄率，如果是糖尿病患者，再狹窄率更高達20%至40%。

廖茂芳說，使用「塗藥支架」能使再狹窄率減半，支架上的藥物能有效抑制組織增生，減少術後再狹窄的發生。但缺點是健保尚未給付，每個支架需自費約6萬元左右，且術後須服用抗凝血藥物半年以上。

他說，定期回診、按時服藥，並戒菸戒酒、控制三高，是維持心血管健康的不二法門，更是影響再狹窄率的關鍵。如果發生持續性的胸悶胸痛、呼吸困難，更可能是心肌梗塞的徵兆，一定要盡快到醫院檢查。