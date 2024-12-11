快訊

公務員之死認定肇因謝宜容 調查小組曝「最後一根稻草」時間序

獨／反洗錢卻涉洗錢 陳梅慧老闆XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

地表最強戰車要來了 M1A2T全面解析

聽新聞
0:00 / 0:00

起床時胸口緊悶冒冷汗 49歲心梗男有警覺跑急診救回一命

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院心臟血管科醫師廖茂芳。圖／長安醫院提供
長安醫院心臟血管科醫師廖茂芳。圖／長安醫院提供

1名49歲男子早上起床時發現胸口緊悶且全身冒冷汗，因為有高血壓與高血脂病史，他提高警覺，立即前往急診就醫。經過心電圖與抽血檢查，確定是急性心肌梗塞，醫師緊急手術，為他放置1個血管支架，順利救回他一命，後續在門診追蹤時，又加放了2個支架，加上努力戒菸並配合藥物治療，終於讓生活恢復常軌。

長安醫院心臟血管科醫師廖茂芳說，供應心臟血流的冠狀動脈共有3條分支，患者在首次緊急手術中，先打通堵塞達95%的「左前降支」，但另外兩條血管也狹窄超過八成，讓他在出院後仍經常感到呼吸困難，因此決定回到醫院，再次施行支架手術，徹底解決心血管問題。

他說，雖然這3個血管支架撐起了患者的冠狀動脈，但裝了支架的血管仍可能再次堵塞。因為，放支架相當於在血管內手術，手術部位的血管壁可能吸引血小板聚集，形成疤痕組織，導致支架放置處再次狹窄。臨床統計發現，使用健保給付的金屬支架，約有10%~15%的再狹窄率，如果是糖尿病患者，再狹窄率更高達20%至40%。

廖茂芳說，使用「塗藥支架」能使再狹窄率減半，支架上的藥物能有效抑制組織增生，減少術後再狹窄的發生。但缺點是健保尚未給付，每個支架需自費約6萬元左右，且術後須服用抗凝血藥物半年以上。

他說，定期回診、按時服藥，並戒菸戒酒、控制三高，是維持心血管健康的不二法門，更是影響再狹窄率的關鍵。如果發生持續性的胸悶胸痛、呼吸困難，更可能是心肌梗塞的徵兆，一定要盡快到醫院檢查。

患者 手術 醫師

延伸閱讀

血型不同也能捐！夫不捨妻受苦願捐腎 雙重血漿置換術迎新生

中風、失智、心肌梗塞、腎病、視網膜病變，居然都是輕忽這個問題造成 醫揭這沉默殺手最致命

趙少康重返「戰情室」錄影 插管9小時聲帶受影響

獨／台中女打「精靈針」右眼中風…視力永久無法恢復

相關新聞

影／小心吃下肚！高市抽驗冬至應景食品 這2件違規

冬至將到，高市衛生局在餐飲業、市場攤販及超市賣場等場所抽驗冬至的應景食品，包括禽畜肉品、湯圓、水產品及加工品，共計132...

元旦國道交通估與平日相近 將機動開放路肩、匝道儀控

明年元旦為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，當日多為短途單日旅遊旅次，或前往跨年活動後，返回居住地旅次，預估交通...

歲末年終高麗菜比肉貴消費者叫苦 農糧署出手菜價回穩時間曝

往年入秋菜價平穩，今年受連續颱風影響，產地復耕緩慢，入冬菜價持續高漲，上周雲林台北果菜市場突破60元，是近年冬天最高價，...

獨／分級醫療失靈 健保署重啟門診減量以共管會議約束

衛福部健保署統計，近5年醫學中心初級照護（即輕症）門診比率逐年上升，民團批評，分級醫療已經失靈。為強化分級醫療，健保署長...

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

今天西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣...

研究：每天運動半小時 增加記憶力降失智

每天運動半小時，可避免罹患認知障礙、失智症！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。