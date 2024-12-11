血型不同也能捐！夫不捨妻受苦願捐腎 雙重血漿置換術迎新生

國內不少民眾受腎臟病之苦，北部一名楊先生不捨妻子受苦而捐腎，但問題在於兩人血型不同，最後夫妻倆一同躺上手術台，經5次「雙重血漿置換術」後移植成功，重獲新生，感動眾人，展現兩人鶼鰈情深。台北慈濟醫院於兩人手術後也辦出院祝福會，祝福夫妻健康迎接人生下半場。

51歲的陳女士於今年2月初被診斷出腎臟病第五期，由於不想洗腎，藥物治療又不理想，北慈腎臟內科主任洪思群醫師建議腎臟移植，並轉介至泌尿科評估。陳女士與丈夫楊先生結縭30多年，楊不捨妻子受苦，決定立刻捐腎為妻子續命，然而卻有兩人血型不同的情況。

事實上，陳女士的子女在聽聞母親需要透析時均表達願意捐腎，楊先生卻當仁不讓。他說，與妻子在18歲相識，一見鍾情，攜手走了一輩子，現在子女都有自己的人生和家庭，而他只有太太，要是此時不救她，之後的人生將只剩下自己，惟有患難與共，才能繼續攜手走下去。

北慈指出，陳女士的血型為O型、楊先生為AB型，有感於先生對太太的愛，移植團隊讓陳提早一周住院做「雙重血漿置換術」，手術當天由泌尿科醫師游智欽及趙梓辰執行，而夫妻倆一起躺上手術台；一般置換3次就能將抗體移除，但陳女士做了5次雙重血漿置換，血漿抗體才降至可移植的數值，術後先生住院3天、陳女士住院10天即平安出院，獲得新生。

楊先生感恩地表示，捐出一顆腎臟對他來說不算什麼，只是希望妻子能健康地陪他走下去；陳女士也感謝醫療團隊的悉心治療，以及家人對她的愛，讓她能安心接受手術，未來她將帶著這分愛更努力、更認真地繼續生活。

游智欽說明，手術方式是以腹腔內視鏡將楊先生的右腎與體內血管分離後，從下腹部的切口取出；另一組醫療團隊則是將這顆腎臟移植至陳女士的右下腹處。術後夫妻兩人恢復良好，陳女士的腎臟在手術當天即正常運作並成功排尿，相繼平安出院。

游智欽說明，隨醫學進步，腎臟移植已不再受血型限制，只要透過雙重血漿置換術及施打抗B淋巴球藥物，將血液中的AB型抗體分離出來，再將乾淨的血漿輸回人體，就能降低血液中的抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥。