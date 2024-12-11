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血型不同也能捐！夫不捨妻受苦願捐腎 雙重血漿置換術迎新生

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院舉辦出院祝福會，移植團隊一同獻上滿滿祝福。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院舉辦出院祝福會，移植團隊一同獻上滿滿祝福。圖／台北慈濟醫院提供

國內不少民眾受腎臟病之苦，北部一名楊先生不捨妻子受苦而捐腎，但問題在於兩人血型不同，最後夫妻倆一同躺上手術台，經5次「雙重血漿置換術」後移植成功，重獲新生，感動眾人，展現兩人鶼鰈情深。台北慈濟醫院於兩人手術後也辦出院祝福會，祝福夫妻健康迎接人生下半場。

51歲的陳女士於今年2月初被診斷出腎臟病第五期，由於不想洗腎，藥物治療又不理想，北慈腎臟內科主任洪思群醫師建議腎臟移植，並轉介至泌尿科評估。陳女士與丈夫楊先生結縭30多年，楊不捨妻子受苦，決定立刻捐腎為妻子續命，然而卻有兩人血型不同的情況。

事實上，陳女士的子女在聽聞母親需要透析時均表達願意捐腎，楊先生卻當仁不讓。他說，與妻子在18歲相識，一見鍾情，攜手走了一輩子，現在子女都有自己的人生和家庭，而他只有太太，要是此時不救她，之後的人生將只剩下自己，惟有患難與共，才能繼續攜手走下去。

北慈指出，陳女士的血型為O型、楊先生為AB型，有感於先生對太太的愛，移植團隊讓陳提早一周住院做「雙重血漿置換術」，手術當天由泌尿科醫師游智欽及趙梓辰執行，而夫妻倆一起躺上手術台；一般置換3次就能將抗體移除，但陳女士做了5次雙重血漿置換，血漿抗體才降至可移植的數值，術後先生住院3天、陳女士住院10天即平安出院，獲得新生。

楊先生感恩地表示，捐出一顆腎臟對他來說不算什麼，只是希望妻子能健康地陪他走下去；陳女士也感謝醫療團隊的悉心治療，以及家人對她的愛，讓她能安心接受手術，未來她將帶著這分愛更努力、更認真地繼續生活。

游智欽說明，手術方式是以腹腔內視鏡將楊先生的右腎與體內血管分離後，從下腹部的切口取出；另一組醫療團隊則是將這顆腎臟移植至陳女士的右下腹處。術後夫妻兩人恢復良好，陳女士的腎臟在手術當天即正常運作並成功排尿，相繼平安出院。

游智欽說明，隨醫學進步，腎臟移植已不再受血型限制，只要透過雙重血漿置換術及施打抗B淋巴球藥物，將血液中的AB型抗體分離出來，再將乾淨的血漿輸回人體，就能降低血液中的抗體濃度，避免受贈者產生急性排斥。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心數據，截至11月底，台灣共有8857人在等待腎臟移植，若能活腎移植將能挽救更多腎臟病末期患者。北慈表示，啟業至今共完成64例腎臟移植，而活體腎臟移植為第9例；陳女士出院當日，醫院辦出院祝福會，向夫妻倆送上滿滿祝福。

台北慈濟醫院泌尿科主治醫師游智欽至病房叮嚀陳女士術後照護方式。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院泌尿科主治醫師游智欽至病房叮嚀陳女士術後照護方式。圖／台北慈濟醫院提供

手術 腎臟病

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